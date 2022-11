Bühne frei in Kiel für Pippi Langstrumpf und andere Wonder Women

Der Termin steht, das Hotel ist gebucht und drei Freundinnen sehen froh dem gemeinsamen feuchtfröhlichen Wellness-Wochenende entgegen. Doch anstatt im schicken Wellness-Schuppen landet das Trio einem heruntergekommenen Gasthof. Ins Schwitzen geraten die Frauen dort auch – aber eben nicht in der Sauna. Die schrille Musikkomödie hat sich das Lore und Lay-Theater in der Regie von Martina Riese vorgenommen. Am Freitag, 18. November, 20 Uhr, ist Premiere auf dem Theaterfrachter an der Hörn. Und gut möglich, dass da am Ende doch noch die Korken knallen. Karten (ab 28,50 Euro) im Internet www.loreundlay-theater.de sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen in Kiel.