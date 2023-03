„Babylon Kiel“ und was sonst noch einen Besuch lohnt

Einige Premieren und sogar eine Vorpremiere stehen in den kommenden Tagen auf Kieler Bühnen an. Jens Raschke etwa hat ein Stück rund um einen Kieler Theaterskandal gestrickt, in dem auch Carl Zuckmayer vorkommt. Nur einer der Bühnen-Tipps in Kiel für die Woche ab 23. März 2022.

„Einstein setzt Segel“, „Jules Verne und die Geheimnisse von Kiel“ oder „Alfred Hitchcock jagt den Kieler Psycho“: der Kieler Stückeschreiber und Theaterregisseur Jens Raschke hat in Kooperation mit der Theatergruppe Deichart schon einige Stoffe mit Lokalkolorit plus prominenten Figuren auf die Bretter gebracht. Diesmal hat Raschke sein jüngstes Stück um seinen berühmten Kollege Carl Zuckmayer gestrickt.

Theater der Woche: Deichart-Premiere mit „Babylon Kiel“ im Maritim

„Ins Herz der Finsternis von Jens Raschke“ führt laut Untertitel das Stück „Babylon Kiel“, mit dem das Theater Deichart in der Backbord Bar des Kieler Maritim Hotels Premiere feiert. Gespickt mit Anspielungen auf Kinoklassiker und Fernsehserien, von „Apocalypse Now“ bis „Babylon Berlin“ ist das neue Werk aus der Feder von Jens Raschke, der auch Regie führt. Im Frühling des Superkrisenjahrs 1923 lässt sich Kommissar Körz aus Berlin an die Kieler Förde versetzen. Aus Erholungsgründen. Doch dann soll er plötzlich als Statist das Ensemble im Kieler Theater infiltrieren, um Carl Zuckmayer bei der Inszenierung eines staatszersetzenden, pornografischen Theaterstücks zu stoppen – notfalls mit Gewalt.

Sonnabend, 25. März, 20 Uhr, Backbord Bar, Maritim Hotel Bellevue Kiel, Premiere ausverkauft, Karten ab 24,80 Euro für weitere Vorstellungen online, an den Kassen von Oper und Schauspielhaus sowie unter Tel. 0431/901901

Peter Stamm präsentiert seinen neuen Roman

Aus seinem neunten Roman „In einer dunkelblauen Stunde“ liest Peter Stamm im Literaturhaus Schleswig-Holstein. Eine Dokumentarfilmerin, die einen Film über einen Autoren drehen möchte, ein Autor, der im Laufe des Romans auf sich warten lässt: Viel mehr benötigt Stamm nicht, um ein ausgeklügeltes Wechselspiel zwischen Fiktion und Wirklichkeit zu inszenieren.

Donnerstag, 23. März, 19 Uhr, Literaturhaus SH: Karten (10, erm. 7 Euro) per Tel. 0431/579 68 40 oder programm@literaturhaus-sh.de

Niederdeutsche Bühne Kiel zeigt „Öven bet dat Wunner kümmt“

Joana und Valentin haben sich entschieden: Sie gehen zur Paartherapie. Nach 25 Ehejahren hat man sich auseinandergelebt. Die Therapeutin diagnostiziert eine derart akute Spannung zwischen ihren Klienten, dass sie zu einer ganz speziellen Maßnahme greift: die Wunderübung! In der niederdeutschen Bearbeitung von Jürgen Witt feiert die Niederdeutsche Bühne Kiel Premiere mit der Komödie „Öven bet dat Wunner kümmt“ von Daniel Glattauer, Regie führt Jörg Diekneite.

Freitag, 24. März, 20 Uhr, Theater am Wilhelmplatz. Karten ab 14 Euro online und unter Tel. 0431/177 04

„Flight Of Fancy“ und „Walking Mad“: Zweiteiliger Abend am Ballett Kiel

Im November hat die niederländische Choreografin und Tänzerin Wubkje Kuindersma, die am Nationalballett in Amsterdam, in Dortmund und Wiesbaden arbeitet, mit dem Kieler Ballett ihr neues Stück „Resonance of Dreams“ entwickelt. Jetzt ist sie zurück, um es im Opernhaus für die Premiere des zweiteiligen Ballettabends „Flight of Fancy“ fertigzustellen. Dort wird es zusammen mit „Walking Mad“ des Schweden Johan Inger zu sehen sein.

Sonnabend, 25. März, 19.30 Uhr, Karten ab 15,40 Euro online, an den Kassen von Oper und Schauspielhaus sowie unter Tel. 0431/901901

Vorpremiere: „Watt nu“ mit Werner Momsen und Matthias Brodowy im Lutterbeker

Ein Roadmovie ohne Straße, dafür mit frischer Seeluft auf Hallig Dröge präsentieren Werner Momsen und Matthias Brodowy im Lutterbeker in Lutterbek. Vorpremiere ihres dritten gemeinsamen kabarettistischen Theaterstücks „Watt nu“. Klappmaulpuppe Werner Momsen wird gespielt von Detlef Wutschik, Brodowy hat neben weiteren den Deutschen Kleinkunstpreis gewonnen. Regisseur Rolf Claussen steht mit „Hidden Shakespeare“ und Söhne Hamburgs selbst auf der Bühne.

Sonntag, 26. März, 19 Uhr im Lutterbeker, Kartenvorbestellung unter Tel. 04343/9442.

Pump up the Mic: Rookie Poetry Slam im Roten Salon der Kieler Pumpe

Alle zwei Monate bieten assemble ART und Michel Kühn speziell jungen Slampoeten und -poetinnen im Roten Salon der Pumpe eine Bühne. Der Rookie Poetry Slam hat eine Vorrunde und ein Finale, insofern müssen die Rookies für zwei mögliche Runden Texte parat haben. Anmeldungen unter info@assembleart.com, die offene Liste schließt bei neun Teilnehmenden.

Mittwoch, 29. März, 19 Uhr, Roter Salon, Pumpe Kiel