Bühnenreif: Gayle Tufts, Rentiere und andere Weihnachtsspezialisten

Was tun, wenn die Kinder der Welt am 24. Dezember auf ihre Geschenke warten – und der Weihnachtsmann nicht kommt? In der Geschichte von Sabine Alipour krempelt also einfach Frau Weihnachtsmann die Ärmel hoch und macht sich mit zwei fleißigen Wichteln, den Rentieren Rudi und Schnucki und einem vollbepackten Schlitten auf den Weg. Eine Reise zur Bescherung, die manchmal auch ganz schön gefährlich ist – und vor allem stressig. Schließlich sind hier Millionen Kinder in einer einzigen Nacht zu besuchen ... Das Weihnachtsmärchen der Niederdeutschen Bühne – das auf Hochdeutsch läuft - setzt Regisseurin Susanne Wieger in Szene. Karten (8 bis 20 Euro) online, an den Theaterkassen in Oper und Schauspielhaus Kiel sowie unter Tel. 0431/901901