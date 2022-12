Bühnenreif: Kaminer, Hoëcker und mehr schlaue Herren in Kiel und Region

Ein abgeschlossener Garten ist der geheime Ort, an dem Prinzessin Iolanta aufwächst. Abgeschottet von der Außenwelt weiß sie nicht, dass sie blind ist. Ihr Vater König René will seine Tochter unbedingt vor dieser Erkenntnis bewahren. Doch als ein fremder Ritter in Iolantas Garten einbricht, ändert sich alles. 1892 zusammen mit dem "Nussknacker" uraufgeführt, ist die letzte Oper Peter Tschaikowskis heutzutage eine Kostbarkeit auf den Spielplänen weltweit. Die dramatische Vorlage für das Werk, das dänische Drama "König Renés Tochter" von Henrik Hertz, war eines der erfolgreichsten Bühnenwerke des 19. Jahrhunderts. In Kiel inszeniert der venezolanische Regisseur Carlos Wagner, der in Kiel Wagners "Fliegenden Holländer" und Verdis "Macbeth" in Szene gesetzt hat. Er will Iolantas Garten in eine faszinierende Bildwelt zwischen Fin de Siècle und heute verwandeln. Karten (20,10 bis 66,40 Euro) online, in Oper und Schauspielhaus Kiel sowie per Telefon 0431/901901.