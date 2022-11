Bühnenreif: Schiller-Rave, starke Frauen und ein schreibender Schauspieler

Die gefeierte polnische Theater-, Film- und Fernsehschauspielerin Boguslawa Schubert, in ihrer Heimat bekannt als "Zitronenkönigin", hält in dieser ebenso persönlichen wie überraschenden Performance, die sie speziell für Thespis konzipiert hat, Rückschau auf ein bewegtes Leben. Dabei erzählt und singt sie sich auf Polnisch und Französisch durch ihre künstlerischen Stationen von Warschau über Frankreich zurück in die polnische Heimat. Karten (17 Euro, erm. 12 Euro) nur an den Theaterkassen in Schauspiel- und Opernhaus, online oder telefonisch 0431/901901oder an der Abendkasse.