﻿Christian Zaschke: Leben in New York, Kiel im Herzen

108 Mal lieferte SZ-Korrespondent Christian Zaschke Kolumnen aus Manhattan. In der proppenvollen Kieler Kneipe Palenke las der Journalist ein paar davon aus seinem neuen Buch „Hell’s Kitchen“. Und im Gespräch danach erinnert Zaschke sich auch an seine freie Mitarbeit bei den Kieler Nachrichten.

Kiel. Erwähnt Christian Zaschke „Hell’s Kitchen“, jenen Teil Manhattans, in dem die beliebten Kolumnen des New-York-Korrespondenten der „Süddeutschen Zeitung“ meist spielen und in dem er wohnt, dann spricht er das Kitchen wie Kittchen aus. Wie Knast. Angeblich kein doppelbödiger Manierismus. „Ist mein Fehler. Ich spreche das einfach konsequent falsch aus“, sagt der Journalist nach seiner Lesung in der Kieler Kneipe Palenke, in der kein Platz mehr frei ist. „Es heißt gar nicht so.“