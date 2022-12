Christo und der Masterplan auf Gottorf: Landesmuseen setzen auf gute Verpackung

Schleswig. Auf die Verpackung kommt es an – das mag für die Landesmuseen Schleswig-Holstein im neuen Jahr in vielerlei Hinsicht zutreffen. Zuallererst natürlich auf die große Christo-Ausstellung auf der Gottorfer Schlossinsel. Aber es ist auch ein zentraler Gedanke für den Masterplan, für die Weiterentwicklung in Molfsee, in Haithabu wie im Jüdischen Museum Rendsburg, wo es in allen Sparten darum geht, relevante Inhalte für ein breites Publikum zukunftsgerecht zu verpacken.

Das alles baut auf guten Zahlen auf, berichtete gestern der neue Wissenschaftliche Vorstand der Stiftung Landesmuseen SH, Thorsten Sadowsky, seit November zugleich als Direktor des Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte im Amt. Mit 434 380 Besuchern insgesamt rechnet er, rund 15 000 mehr als 2021 und immerhin nur gut 30 000 weniger als im guten Vor-Corona-Jahr 2019: „Das Corona-Tal ist durchschritten.“

Das Freilichtmuseum mit dem Jahr100Haus hat sogar um 11 000 auf 128 111 Besucher zugelegt. Das Wikingermuseum Haithabu erreichte gut 174 000 Besucher, während auf der Schlossinsel knapp 75 000 Gäste gezählt wurden – rund ein Viertel weniger als noch 2019.

Große Christo-Ausstellung gemeinsam mit dem Kunstpalast Düsseldorf

Aber gerade hier will man mit dem 45 Millionen Euro gewichtigen Masterplan für eine zukunftsgerechte Neu-Ausrichtung ja auch ansetzen – und zunächst auch mit der großen Christo und Jean Claude-Ausstellung „Paris – New York – Grenzenlos“ (10. März bis 3. September 2023) Menschen anziehen, die aus dem Düsseldorfer Kunstpalast adaptiert wird für Reithalle und Kreuzstall. Angekündigt ist eine vielseitige dokumentarisch angelegte Schau auch zum Entstehungsprozess spektakulärer Verhüllungen etwa des Berliner Reichstages oder, posthum, des Pariser Arc de Triomphe, mit Skizzen, Fotos, Modellen und auch einem original verhüllten VW-Käfer.

Theatralische Selbstporträts: Samuel Fossos Black Pope (2017) © Quelle: Fotografie Rainer Iglar / MdM Salzburg

Die Handschrift des neuen Chefs trägt die Ausstellung Samuel Fosso vom 26. Mai bis 29. Oktober im Schloss: Der westafrikanische Fotokünstler widmet sich als „Mann mit den 1000 Gesichtern“ farbenfroh und hintersinnig dem theatralischen Selbstporträt, als Melson Mandela genauso wie als Muhammed Ali oder Mao Zedong.

Neuer Stiftungsvorstand Thorsten Sadowsky will internationalen Anspruch erfüllen

Sadowsky verhehlt nicht den „internationalen Anspruch“, den er mit den Sonderausstellungen der Landesmuseen als „bedeutendstem Museumskomplex zwischen Hamburg und Kopenhagen“ erfüllen will. Der Masterplan ist baulich wie mit der neuen, komplett durchkomponierten, spartenübergreifend inhaltlichen Ausrichtung über drei Schlossebenen dafür wichtige Voraussetzung. Genauso wie sein Plan, im Schloss auch der Landesgeschichte von den Anfängen ausdrücklich bis heute gebührenden Raum zu schaffen, Kooperationspartner wie etwa die Landesbibliothek und historische Gesellschaften mit einzubeziehen und damit mehr als ein virtuelles „Haus der Geschichte“ zu schaffen.

„Wir werden eine Baustelle werden“, sagt Sadowksy mit Blick auf die Jahre 2023 (Baubeginn für den transparenten Anbau am Ostflügel) bis 2027 (Abschluss der Sanierung im Schloss). „Aber wir werden kreativ damit umgehen.“

Die drei Direktoren der Landesmuseen SH: von links Kerstin Poehls (Landesmuseum für Volkskunde, Molfsee), Thorsten Sadowsky (Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte sowie Wissenschaftlicher Stiftungsvorstand), Ralf Bleile (Landesmuseum für Archäologie). © Quelle: Frank Zark/SHLM

Soll heißen: Bedeutende Ausstellungen soll es trotzdem auf der Schlossinsel geben. Darunter alle drei Jahre eine große archäologische Sonderschau in der Reithalle – was den nun offiziellen neuen Direktor des Archäologischen Landesmuseums, Ralf Bleile, freut. In Haithabu, in der Vermittlung des Welterbes auch gemeinsam mit dem neu geplanten Danewerk-Museum sowie im Umgang mit dem stetig wachsenden archäologischen Fundmaterial aus dem ganzen Land sieht Bleile weitere Herausforderungen.

5,9 Millionen Euro für Modernisierungen im Museum für Volkskunde in Molfsee

Ebenfalls seit 1. November im Amt macht Kerstin Poehls als neue Leiterin des Landesmuseums für Volkskunde in Molfsee das neue Dreigestirn der Landesmuseen SH komplett. Sie will, auch im Wechselspiel zwischen Jahr100Haus und Freigelände, durch neue thematische Stränge einen inhaltlichen Magnetismus für die Klientel „Familie plus X“ schaffen.

Im Entstehen ist im Jahr100Haus eine neue Sonderausstellung zum Themenfeld Heimaten. Und für etwa 25 der über 60 historischen Gebäude auf dem 40 Hektar großen Gelände hat sie 5,9 Millionen Euro an Sanierungsmitteln zu Verfügung – um sie, etwa über die technische Infrastruktur, aber auch die Wegebeleuchtung und Barrierefreiheit „ins 21. Jahrhundert zu holen“. Und so eine gute Verpackung für spannende Inhalte zu schaffen.