﻿Humperdincks „Hänsel und Gretel“ als studentisches Opernprojekt in Kiel

Kiel. Schöner Spaß, große Herausforderung mitten im bitterkalten Wintersemester: Engelbert Humperdincks beliebte Märchenoper „Hänsel und Gretel“ bewährt sich als herzerwärmender Adventsknaller, obgleich abgesehen vielleicht vom verlockenden Knusperhäuschen wenig auf die kalte Jahreszeit hinweist. Zum Glück, denn sonst wären die im Wald verirrten Kinder wohl nur in einem Survival-Schlafsack und nicht allein durch den süßen Singsang eines Sandmännchens outdoor in den Schlaf zu senken ...

Kiels neuer Universitätsmusikdirektor Daniel Kirchmann geht erneut in die Vollen. Mit kapellmeisterlicher Souveränität hat er dem Collegium Musicum die üppige spätromantische Opernpartitur zugetraut. Und das funktioniert über weite Strecken im gut besuchten Audimax auch ziemlich gut. Mit entfesselt bratzendem schweren Blech, einem wollweichen Streicherkorps, sorgfältig gestalteten Holzbläserschwelgereien und einer furchtlosen Hörnergruppe entstehen atmosphärisch reiche Klangbilder. Bezaubernd: das Engelsgebet vor der Pause.

Collegium Musicum Kiel mit Humperdincks Märchenoper „Hänsel und Gretel“ im Audimax

Ganz leicht fallen bekanntlich auch Profiorchestern die anspruchsvolle Ouvertüre, die Zwischenspiele und der Balanceakt zwischen volkstümlich federleichtem und harmonisch vielfarbig sattem Sound keineswegs. Also darf es hier auch mal klappern und da mal etwas windschief klingen.

Das Grundproblem bleibt sowieso unauflöslich: Humperdinck orientiert sich an Wagner und setzt die Stimmen orchestral mächtig unter Druck. Das potenziert sich bei einer konzertanten Aufführung. Hier bedauert man dann doch, dass die jung und trefflich besetzten Gesangspartien in Ton und Text häufiger in den Orchesterwogen untergehen.

Das Collegium Musicum der Universität unter UMD Daniel Kirchmann im Audimax Kiel. © Quelle: Marco Ehrhardt

Letzteres hätte sich in einem Hörsaal leicht durch eingeblendete Obertitel lindern lassen. Ersteres war unvermeidlich schade. Denn gerade die Stimmen vom herrlich frech burschikosen Hänsel (die ukrainische Mezzosopranistin Iuliia Tarasova) und der zart aufleuchtenden Gretel (die chinesische Sopranistin Xiaofang Zhao) passen wunderbar zusammen. Auch geben sie halbszenisch ein lustig rangelndes Geschwisterpärchen. In der Hexe von dem russischen Mezzo Veronika Tokareva bekommen sie es mit einem stimmstarken Kaliber und passend kräftigen Märchenmagie-Überzeichnungen zu tun.

Ihr Vater, der Besenbinder (Jaewon Kim aus Südkorea), glänzt mit glasklarer Diktion, die Mutter (Itziar Lesaka) mit keifender Erziehungsnervigkeit. Dazwischen lässt das Sandmännchen von Elizaveta Ruminantseva Stimmkristalle glitzern. Und die einheimischen Solokräfte der Studentenkantorei (Berit Fellermann, Ariane Hartkopf und Jana Kossyk) mischen als Echo-Elfen und Finalchorersatz gekonnt mit. Gewagt und gewonnen: Der Beifall für alle ist riesig.

Weitere Konzerte mit UMD Kirchmann: "Der Geist der Weihnacht" am 17. Dezember in der Petruskirche und Jenkins' "The Armed Man" am 28. Januar in der Wunderino Arena.