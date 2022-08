Derzeit ist er ja eher im Fernsehen zu sehen – meist als Werbeträger mit hohem Wiedererkennungswert. Jetzt aber macht sich Dieter Bohlen für die große Bühne zurück und geht 2023 auf Live-Tour. In Kiel macht er am 21. April Station. Der Kartenvorverkauf beginnt am 12. August.

Kiel. Dieter Bohlen is back! Der selbst ernannte „Pop-Titan“ kommt 2023 nicht nur zurück zu DSDS (RTL), sondern auch zurück auf die Bühnen der Nation. Klar, dass der Sänger, Produzent und Moderator es nicht unter „Das größte Comeback aller Zeiten“ macht. In zwölf Städten in Deutschland, der Schweiz und Österreich wird er im kommenden Frühjahr seine Fans begeistern und die ein oder andere Überraschung bereithalten. Die Wunderino Arena in Kiel steht am 21. April auf dem Tourplan; Tickets für alle Konzerte sind ab Freitag, den 12. August 2022 über Eventim erhältlich.

Dieter Bohlen ist aus der Unterhaltungsbranche nicht mehr wegzudenken. Seit den 1980er-Jahren ist er eine feste Größe, jagt ein Erfolg den nächsten, die Liste seiner Auszeichnungen ist lang. Bekannt ist der Entertainer vor allem durch seine Erfolge mit „Modern Talking“, eine der erfolgreichsten Bands weltweit, die aus Deutschland kommt. Songs wie „You’re My Heart, You’re My Soul“, „You Can Win If You Want“, „Cheri Cheri Lady“, „Brother Louie“ und „Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love)“ gingen um die ganze Welt.