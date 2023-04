﻿Horst Evers in Kiel: Schützenhilfe beim Anzugtausch

Kiel. Schon später im Programm wundert sich Horst Evers, dass er mehr vorliest, als da in seiner Zettelwirtschaft steht. Wer den Comedian kennt, der zum x-ten Mal im – bei ihm üblich – vollbesetzten großen Saal im Kieler Metro-Kino gastiert, wundert sich nicht. Ist der Berliner doch ein Meister des sprachlichen Mäanderns, bis die losen Fäden sich verbinden und manchmal Figuren wie bei einem nachgereichten Prequel noch mal auftauchen und den ersten Situationen nachträglich vollständig Sinn verleihen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Etwa bei der Geschichte von dem Mann, der im Kaufhaus einen Anzug umtauschen will. Weil seine Frau sagt, der passe ihm nicht. Sich aber auf Nachfrage der Verkäuferin nicht an den Namen seiner Gattin erinnert. Evers hilft mit „Veronica“ aus, der Mann: „Stimmt.“ Nachname? Der Mann fixiert Evers, der assistiert: „Ferres.“ Dann stößt noch, per WhatsApp herbeigeholt, Evers Frau hinzu, die sich als Veronica Ferres und Frau des Mannes ausgibt. Erst in der Zugabe erzählt Evers die Story von zwei Freunden in einem Café. Einer klagt, sein neuer Anzug mache ihn irgendwie müde, worauf ihm der andere zum Umtausch rät – er solle sagen, seine Frau sage, der passe nicht.

Lesen Sie auch

Aberwitz ins Alltägliche injizieren, das ist das Erfolgsrezept des Comedians und Bestseller-Autors. Wie stets ausgiebig grimassierend und höchst eigenwillig gestikulierend, lässt Evers stetig Wellen von Gelächter durch die Reihen rollen. Erzählt von seinem Hang zum Mystischen und wie da plötzlich, Familie Evers sitzt in der Küche, ein umheimliches Geräusch ist. Bis sie drauf kommen: Es ist das Festnetztelefon. Da hat ewig keiner mehr angerufen. Zuletzt die Eltern, aber die sind tot. Keiner traut sich, Papa Evers geht ran – eine Meinungsumfrage. Start in die nächste schräge Story.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Horst Evers: Großer Weltenplan vielleicht lückenhaft

„Tatsächlich habe ich erst drei Zeilen der Geschichte geschafft“, stellt Evers einmal fest, muss selber lachen mit seinem Publikum. Immer wieder stoße er auch auf Passagen, da denke er: „Was redet er denn da?“ Dabei sei er ein großer Freund innerer Logik. Wenn er allerdings die Zeiten betrachte, wenn das alles einem großen Plan folge, „dann würde ich da noch mal drübergehen“. Möglicherweise sei da eine Seite verloren gegangen. Oder falschrum abgeheftet. Könne ja mal passieren.

Er sei ja damals im Umland von Diepholz unter „Laborbedingungen“ aufgewachsen, berichtet Evers in einer seiner unzähligen Abschweifungen von einem öden Angelausflug mit einem Freund aus Kindertagen, aus dem zu Evers völligem Unverständnis nicht nur ein Petrijünger, sondern auch noch ein Formel-1-Fan geworden sei. Erstaunlich, wie unterschiedlich man sich doch entwickeln könne, obwohl man da in der Provinz mangels Zeitvertreib „komplett identisch“ aufgewachsen sei. Wobei, Diepholz lohne schon einen Besuch: „Die halbe Stunde hat man.“