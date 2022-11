﻿Comedy-Spaß mit Umweltmoral: „Fracking for future“ am Landestheater

Im Moment ist ja alles mächtig ernst und festgefahren, was Klimapolitik und Klimaaktivismus betrifft. Höchste Zeit, die Fronten aufzubrechen, wie es Alistair Beaton in seinem Stück „Fracking for Future“ gerade tut. Das Landestheater bringt die dunkel gefärbte Umweltsatire volkstümlich vergnügt auf die Bühne.

Schleswig. Erst funktioniert die Technik nicht, dann schallen wütende Zwischenrufe in den Saal, und schließlich endet die Podiumsdiskussion im Dörfchen Fenstock in einem Riesen-Tumult, bei dem die einsame Protestlerin rüde aus dem Saal entfernt wird.

Es geht also gleich zur Sache im Slesvighus in der britischen Umweltsatire „Fracking for future“ von Alistair Beaton, die Regisseur Philippe Besson am Landestheater inszeniert hat. Und es geht ja auch um etwas in dem 2016 uraufgeführten Stück – um sture Aktivisten, verschlafene Dörfler und skrupellose Geschäftemacher: In Fenstock soll Gas gefördert werden – per „Fracking“, jener auch in Schleswig-Holstein höchst umstrittenen Methode, die das Land unterirdisch durchlöchert und mit Chemikalien vergiftet.

In „Fracking for future“ streiten Umweltaktivisten und Energielobbyisten

Zeit zur Rebellion für Elizabeth, die Zwischenruferin und emeritierte Mittelalter-Professorin, die sich mit der Umweltzerstörung so wenig befreunden kann wie die Aktivisten, die im Dorf gerade ihr Protestcamp aufgeschlagen haben. Ein virales Video später sieht sie sich im Zentrum des Protests – und PR-Fuzzi Joe Selby gegenüber, der für das Unternehmen Deerland Energy, das gerade giftige Abwässer in die Landschaft geleitet hat, den Weg frei machen soll für die Bohrung.

Politischen Zündstoff in Comedy zu verwandeln, das gelingt britischen Autoren oft besonders gut. Alistair Beaton, unter anderem als Autor für die einst kultige und 2020 wiederbelebte Puppenpolitsatire-Serie „Spitting Image“ bekannt, macht da keine Ausnahme.

So wird in „Fracking for Future“ in flotten Dialogen der Ernst der Lage ebenso skizziert wie die Komik der Debattierenden. Da wird gewütet, geflucht, umgarnt – und um den eigenen Vorteil gestritten. Der nämlich ist auf beiden Seiten manchem erstmal näher als die Sache.

Im Landestheater trifft Parodie auf Moralpredigt

Der selbstverliebte Lobbyist Joe, den Gregor Imkamp so geschickt wie rasant auf dem Grat von Karikatur und Ernstfall balanciert, hat sowieso nur den eigenen Profit im Blick; die Aktivistinnen Jenny (Friederike Pasch) und Sam (Aaron Rafael Schridde) zunächst ihr Image als Bilderbuch-Widerständler. Sie ein bisschen Cindy aus Marzahn, er ganz Gothic-Ritter.

Dazwischen mausert sich Elizabeth in Gestalt von Karin Winkler vom Mauerblümchen, das eben noch erschreckt den eigenen Ausbruch bestaunt hat, zur trotzigen Aktivistin. Assistiert von ihrem piefigen Gatten Jack als notorischem Bedenkenträger, den ihr René Rollin prima trottelig an die Seite stellt.

Hier kommt alles auf die richtige PR an (v.li.): Kristin Heil, Reiner Schleberger, Gregor Imkamp und Tomas Ignacio Heise. © Quelle: Henrik Matzen

„Fracking for future“ will beides sein – schwarzhumorige Parodie und Moralpredigt –, was nicht immer funktioniert. Etwas schärfer könnte der Dialogwitz noch kommen, damit sich nicht manche Szene und damit auch das Thema allzu folgenlos in der Klamotte verlaufen. Trotzdem hat Philippe Besson das Stück mit dem aufgeräumten Ensemble spiellustig in Szene gesetzt. Er macht Dampf im Volkstheater – und vor allem im zweiten Teil auch ordentlich Tempo auf der Drehbühne, die Ausstatterin Gabriella Ausonio halb puppenstubig, halb bürokühl gestylt hat.

So wird Elizabeth unter dem Hashtag „frack nicht mit deiner Oma“ zur örtlichen Protest-Ikone, die mehr Clicks als Taylor Swift auf sich versammelt. Während Joe, der Image-Klitterer, zusehends an Boden verliert – bis sogar IT-„Hiwi“ Malik ein spätes Licht aufgeht. Tomas Ignacio Heise spielt ihn als gewitzten Leisetreter, der am Ende die Situation einfach dreht. Polit-Kritik im Ohnsorg-Gewand? Hauptsache, die Botschaft kommt an.

Landestheater SH, 4., 14. Dezember (RD); 8., 25. Dez. (SL), 29. Dez., 3. Jan. (FL). www.landestheater-sh.de.