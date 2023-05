„Creation“ zu Pfingsten: LJC singt unter Lea Vosgerau in Kiel

Kiel. Unter dem Titel „Creation“ singt der Landesjugendchor Schleswig-Holstein unter der Leitung der Kielerin Lea Vosgerau (im Foto zweite von rechts – als sie selber noch Mitglied des Ensembles war) Loblieder auf die Schöpfung von Licht, Himmelskörpern, Wasser, Pflanzen und Tieren. Der Mensch als Teil dieser Schöpfung sei zugleich auch Teil ihrer Zerstörung.

So steht dem Lob mit dem Pfingst-Hymnus „Veni creator spiritus“ die Bitte um Gnade, Trost, Verstand und Frieden gegenüber. Nach einem Auftritt in Bremen, wo Vosgerau Kantorin an der Rembertikirche ist, folgt am Pfingstmontag, 29. Mai, um 17 Uhr ein Konzert in Pauluskirche Kiel am Niemannsweg. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.

Lea Vosgerau © Quelle: Wolfgang Everding

Der Landesjugendchor Schleswig-Holstein besteht aus gut 40 Sängerinnen und Sängern zwischen 14 und 25 Jahren. Nach dem langjährig prägenden Wirken von Matthias Janz ist das Ensemble auf der Suche nach einer neuen Leitung. Lea Vosgerau gehört in eine Reihe von Dirigentinnen und Dirigenten, die jetzt jahreweise ausprobiert werden. Für 2024 gab es eine Ausschreibung, und da läuft gerade die letzte Runde des Bewerbungsverfahrens.

KN