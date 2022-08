﻿Das sagen die Public-Viewing-Besucher in Kiel zur Premiere von „Carmen“

Die Premiere von „Carmen“ in Kiel war ein Zuschauermagnet. 18 000 Zuschauer verfolgten die erste Aufführung der Sommeroper auf dem Rathausplatz und an den elf Public-Viewing-Standorten. So erlebten die Besucher den Premierenabend.

Kiel. „Carmen“ lockt die Massen! Rund 18.000 Zuschauer verfolgten am Freitagabend die Premiere auf dem Rathausplatz und an den elf Standorten in Kiel, Neumünster und Preetz, an denen die Sommeroper live übertragen wurde.

"Es war mehr los als ich erwartet habe", sagt Alisa Goetzke von Kiel-Marketing, die selbst an sechs Übertragungsorten in Kiel unterwegs war, um sich einen Stimmungsbild zu machen. "Es war durch die Bank weg traumhaft und sehr gut besucht." Auch die neuen Standorte im Angebot wurden sehr gut angenommen. Im Schilkseer Olympiahafen waren es rund 1500 Zuschauer, auf den Andreas-Hofer-Platz in Elmschenhagen kamen 750 Menschen. An der Festung in Friedrichsort waren ebenfalls keine Plätze mehr frei.

„Carmen“-Premiere: 5000 Zuschauer beim Public-Viewing auf dem Blücherplatz

Zu den am besten besuchten Orten bei der Liveübertragung gehört seit jeher der Blücherplatz. Rund 5000 Zuschauer sind gekommen, teilweise sind sie zweieinhalb Stunden vor Beginn der Vorstellung da, um einen Platz an den Bierzeltgarnituren zu bekommen, die der Blücher e.V. aufgestellt hat. Das frühe Kommen hat sich gelohnt. In der ersten Reihe sitzt Kathrin Spielvogel gemeinsam mit Tochter Ella und ihren Freundinnen Lara und Tula. Die Vier sind begeistert von dem Spektakel auf dem Blücherplatz. „Es ist nicht meine Lieblingsmusik“, gesteht zwar die elfjährige Ella, „aber mir gefällt es trotzdem super.“ Grund ist die ausgelassene Stimmung auf dem Blücher.

Unter den Zuschauern, die „Carmen“ verfolgen, haben sich auch viele Kinder eingefunden, die auf dem Spielplatz rumtollen oder ausgelassen über den Platz rennen. Die Opern-Interessierten stören sich an der Lautstärke und dem Gewusel nicht. Die Ton-Qualität ist hervorragend, auch am Ende des Platzes ist der Gesang sehr gut zu hören. „Der Gesang ist außergewöhnlich gut“, sagt Kathrin Spielvogel, die im Gegensatz zu Tochter Ella auch der Musik etwas abgewinnen kann. Ein besonderes Lob gibt es für Carmen-Darstellerin Anastasia Boldyreva. „Sie trifft einfach jeden Ton.“

Nicht ganz in der ersten Reihe aber nur wenige Tische weiter hinten sitzen Jonathan Suchocki (26), Rasmus Backhaus (23), Paula Müller (24) und Leona Eggers (26). Die vier Studenten gehen häufiger ins Theater oder ins Ballett. Opernvorführungen haben sie bislang weniger verfolgt und freuen sich über das kostenlose Public Viewing, um mit dem Genre vertrauter zu werden. Neben der tollen Atmosphäre auf dem Blücherplatz hat die Gruppe noch einen weiteren Vorteil der Live-Übertragung für sich entdeckt. „Durch die Nahaufnahmen sieht man toll in die Gesichter der Darsteller. Diese Möglichkeit gibt es als Zuschauer in der Oper nicht.“

Einer der wenigen Kritikpunkte: Wer auf dem Blücherplatz weit hinten sitzt, hat Schwierigkeiten, die Untertitel mit der deutschen Übersetzung zu lesen, die etwas klein sind. „Das haben wir auch gemerkt“, sagt Alisa Goetzke und verspricht Besserung für 2023. Insgesamt überwiegt jedoch das Lob an die Techniker der Firma Opus, die mit Bild und Ton tolle Arbeit geleistet hätten. „Das wird jedes Jahr noch besser.“