﻿David Hahlbrocks zeigt „Criminal Crops“ im Atelierhaus

David Hahlbrock in seiner Ausstellung „Criminal Crops" in Kiel.

Kiel. Im Atelierhaus im Anscharpark liegt eine ungewöhnliche Bodeninstallation aus. Sie sieht aus wie ein Mandala oder eine Windrose und besteht in erster Linie aus Maiskolben mit gelben, bunten und roten Körnern.

Rote und bunte Maiskolben? Die gibt es doch gar nicht, oder? „ Die Sorte ist nicht offiziell registriert und darf deshalb in der deutschen Landwirtschaft nicht genutzt werden“, sagt David Hahlbrock. Im Internet ist der Künstler aus Köln auf das farbenfrohe Gemüse gestoßen, hat die Körner bestellt und im heimischen Gärtchen gedeihen lassen. Aus dem privaten Experiment ist ein Landartprojekt geworden, realisiert im vergangenen Jahr auf neun Feldern zwischen Kiel und Odense.

Künstler David Halbrock: „Die Saat soll aufgehen“

Die Open-Air-Kunst funktioniert auch bestens im Innenraum. „Criminal Crops“ nennt Hahlbrock seine Ausstellung der illegalen Körner, die er auf Einladung des Kunstvereins Haus 8 im Rahmen des von der Böll-Stiftung initiierten Projektes „Perspektivregion“ zeigt. Zu der Schau gehört neben der Bodenarbeit eine Videodokumentation von der Aufzucht der Pflanzen. Ein paar comicartige Skizzen, die kleine Geschichten von der Arbeit auf dem Land erzählen gibt es auch - nicht zu vergessen ein stattlicher Haufen von Maiskörnern. Auf einem weißen Sockel schön museal platziert, dürfen die Körner nicht nur angefasst werden, die Besucher sind auch eingeladen, ein paar davon mitzunehmen.

„Die Saat soll aufgehen“, sagt der in Koblenz geborene Künstler, dem es Spaß gemacht hat, mit seiner Aktion „ein Stück deutscher Überbürokratisierung“ aufzubrechen. Im Sinne der Kunstfreiheit hatte er für sein Projekt eine Sondergenehmigung erhalten und konnte so seine kreisrunden Minifelder in Zusammenarbeit mit interessierten Landwirten in der deutsch-dänische Grenzregion anlegen.

Mehr als nur eine experimentelle Landart

Zwischen dem Mais gediehen auf den ausschließlich manuell gepflegten Flächen auch Bohnen- und Kürbispflanzen als symbiotische Nebenprodukte. Denn „Criminal Crops“ ist schließlich mehr als experimentelle Landart. Optisch reizvoll präsentiert durch das poetisch anmutende Ernte-Mandala, verweist der Mischanbau auf Artenvielfalt, nachhaltige Landwirtschaft und auf eine uralte Anbaukultur. Letztere steht im Gegensatz zur industriellen Monokultur, die den Boden auslaugt und in der viel gedüngt wird. Und in der nur registrierte, „genormte“ Gemüsepflanzen zugelassen sind - wie der gelbe Mais.

Heiligendammer Str. 15. Bis 26. Februar. Fr+Sa 15-18 Uhr, So 12-18 Uhr