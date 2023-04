﻿Paul Voigts sentimentale Reise durch Schleswig-Holsteins Landgasthöfe

Quer durch Schleswig-Holstein hat Paul Voigt Landgasthöfe ge- und besucht und ihnen im Buch „Der letzte Gast“ ein Denkmal gesetzt. Das Projekt ist als Master-Arbeit an der Muthesius Kunsthochschule bei Professorin Silke Juchter im Fach Kommunikationsdesign entstanden.

Kiel. „Noch gibt es frische Krabben“ verheißt die Tafel im düster-funktionalen Gastraum im Gasthof Niendorf. In Lütjensee im Hotel „Schleushörn“ erblüht in einer Sandkiste zwischen verdurstenden Zimmerpflanzen knallig eine Kunstpalme. Und in Lütau sitzt vor dem pittoresken Lauenburger Stadtbild ein einsamer Wanderer, in dem man den Fotografen selbst erkennt.