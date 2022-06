Die große Umarmung: Die Toten Hosen und ihre Fans in Flensburg

„Ein Samstagabend am Dienstag in Flensburg: Ihr habt uns ein wahnsinniges Aufwärmkonzert für unsere Geburtstags-Tour geschenkt!“, twitterten die Toten Hosen mittags am Tag nach ihrem Tourauftakt in der Flens-Arena. Keine Frage, die Euphorie in der Halle war 130 Minuten lang mit Händen zu greifen.

Flensburg.„You’ll Never Walk Alone“. Er passt einfach, dieser alte Broadway-Song, heute die wohl weltweit berühmteste Fußballhymne. 40 Jahre sind Die Toten Hosen und ihre Fans nun schon in Treue verbunden. Wie die Musiker zählen hier beim Zusatzkonzert und damit Auftakt ihrer Geburtstags-Tour in der fast ausverkauften Flens-Arena, wo besagter Song das Intro liefert, viele der rund 6000 im Publikum nicht mehr zu den Jüngsten. Konditionell aber gar kein Problem, wie die kommenden 130 Minuten inklusive drei Zugabeblöcke eindrucksvoll belegen.

Aus dem Stand entwickeln Campino, Andi, Breiti, Vom und Kuddel enormen Druck, wirken zum Tourstart frisch und ausgeruht. Wuchten erst die knackige neue Nummer „Alle sagen das“ über die Rampe, schieben gleich das ebenfalls knüppelnde „Heimspiel“ hinterher und nahtlos noch das hymnische „Altes Fieber“ – stabiler Publikumschor a-cappella im Refrain, ein Lächeln huscht über Andis Gesicht. Bloß keine Pausen. „Darauf haben wir zwei Jahre gewartet“, jubelt Campino, „endlich kann dieser Sommer losgehen!“

Zum taufrischen „112“, das die Hosen hier in Flensburg laut Campino erst zum zweiten Mal öffentlich spielen, huschen Schnappschüsse aus 40 Jahren Bandgeschichte über den Bühnenhintergrund und Promofotos mit teils abenteuerlich knallig-punkigen, dem Zeitgeschmack geschuldeten Outfits. „Wir sind bereit seit 40 Jahren, bleiben Sieger gegen die Zeit“, heißt es in dem Stück. Zeit, Vergänglichkeit, Durchhalten – typische Toten-Hosen-Themen, ob nun in Hits wie „Tage wie diese“, „Wort zum Sonntag“, „Steh auf, wenn du am Boden liegst“, „Unter den Wolken“ oder „Du lebst nur einmal“ – die sie übrigens auch alle spielen in Flensburg.

Wie schon beim Konzert der Toten Hosen vor fünf Jahren in der Flens-Arena erinnert sich Campino an einen Auftritt 1983 im zehn Kilometer entfernten Husby. Dort, in der noch immer existierenden Musikkneipe „Plunschli“ (der Name amüsiert ihn hörbar immer wieder), hatte sich die junge Düsseldorfer Punkband im Prinzip standesgemäß danebenbenommen und Teller gegen die Wand geworfen. Aber die Hosen, beteuert Campino, hätten dann auf sein Geheiß alles wieder sauber gemacht.

Mit vollen Händen aus dem Repertoire geschöpft

Aus der Fülle ihres riesigen Repertoires, teils dokumentiert auf der aktuellen, 43 Lieder starken Werkschau „Alles aus Liebe“, können Die Toten Hosen mit vollen Händen schöpfen. „Hier kommt Alex“ fehlt ebenso wenig wie „Laune der Natur“, „Wünsch dir was“, „Pushed Again“, „Bonnie & Clyde“, „Wannsee“, „Niemals einer Meinung“ oder „Paradies“. Allesamt voller Inbrunst mitgegrölt von den Fans.

Bei „Wort zum Sonntag“ sollen sie sich alle hinsetzen – schon gewagt angesichts der Bierlachen auf dem Boden. Aber ist ja ein Punkkonzert. „Alle oder keiner“, fordert Campino. „Nur der Bürgermeister darf stehen bleiben oder der Ehrenpräsident vom Altersheim.“ Warum ausgerechnet für das Stadtoberhaupt eine Ausnahme gelten soll – wie erwähnt, ein Punkkonzert –, erschließt sich nicht und ob Simone Lange unter den Zuschauern weilt, ist fraglich. Aber fast alle sitzen, die auf den Rängen ohnehin, und springen auf Campinos Kommando mitten im Song wieder hoch.

Drei Zugabeblöcke als Nachschlag

Zugaben sind bei Konzerten der Toten Hosen umfänglich und eine Klasse für sich. Das Publikum singt sich mit „Eisgekühlter Bommerlunder“ schon mal warm. „Tut euch gut, dass ihr so nah an Dänemark seid – sehr relaxte Stadt“, stellt Campino fest, als die Band zurück ist und noch mal Gas gibt für vier Songs „Scheiß Wessis“, „Wie viele Jahre (Hasta La Muerte)“, „Alles aus Liebe“, „Schönen Gruß, auf Wiederseh’n““. Ohrenbetäubender Jubel, Abgang.

Wieder singen die Massen „Bommerlunder, Schinken, Ei“. Die Hosen lassen sich nicht lange bitten, bringen erst „Tage wie diese“, Handylichter leuchten, ein großer Typ in Harley-Davidson-Hoody wischt sich eine Träne unter der Brille weg. Dann noch das punkige „Amore Felice“, „Freunde“ und „You’ll Never Walk Alone“. Tausende Kehlen stark. „Muchas gracias!“, ruft Campino.

Einige wandern ab, doch die Band kommt tatsächlich noch ein drittes Mal zurück. „Lieder aus dem Plunschli“ kündigt Campino an. „Opel Gang“, vor der Bühne brodelt der Pogo, „Verschwende deine Zeit“. Und tatsächlich stimmt Urheber Kuddel als letzte Nummer „Eisgekühlter Bommerlunder“ an, alles singt mit, immer schneller und schneller, bis das Ding komplett abdreht.