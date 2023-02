﻿„Die Hochzeit des Figaro“: Wie Mozarts Opera buffa am Theater Lübeck läuft

Verrückter geht es nicht: Die Liebeswirren haben in „Die Hochzeit des Figaro“ ihre eigene Klasse. Dafür hat Mozart Arien und Duette mit Ohrwurmpotenzial komponiert. An der Oper Lübeck bringen sie Regisseur Stephen Lawless wie GMD Stefan Vladar inszenatorisch wie musikalisch auf den Punkt.

Lübeck. Diese Oper ist alles andere als ein einfaches Stück. Sie ist mit über drei Stunden Spieldauer ausgesprochen lang, die Handlung ist verwickelt, musikalisch ist es schwierig, die Spannung zu halten. Große Oper eben, oder, um Regisseur Stephen Lawless zu zitieren, eine perfekte Oper. In Lübeck passt dann auch alles zusammen. Die Stimmen, der wunderbare Orchesterklang, Stephan Vladars Dirigat sowie die Rokoko-Kostüme und das großartige Bühnenbild von Adrian Linford. Beste Zutaten für ein Gesamtkunstwerk,

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Hochzeit des Figaro“ erzählt von Liebeswirren, gesellschaftlicher Hierarchie und Intrigen am Hof des Grafen Almaviva; und das Werk hat auch seine Längen. Aber die fallen in dieser Inszenierung nicht ins Gewicht, denn Stephen Lawless bringt die Oper so kurzweilig auf die Bühne, dass man sich – welch ein Sakrileg! – schon fast ins alte Ohnsorg-Theater versetzt fühlt. Einer verschwindet durch die rechte Tür, kommt durch die linke wieder herein, man versteckt sich unter dem Bett oder im Schrank – verrückt im allerbesten Sinne geht es hier zu.

„Die Hochzeit des Figaro“ ohne moralischen Zeigefinger

Lawless legt in seinem Regiekonzept den Fokus auf die Verkommenheit aller Figuren sowie auf die soziale Ungerechtigkeit in der Adelswelt des späten 18. Jahrhunderts. Das gelingt ihm, ohne dass er ständig den moralischen Zeigefinger hebt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es sind Andeutungen und Anspielungen, die genügen, um klar zu machen, worum es in Mozarts Opera buffa geht. Der Graf ist notorisch untreu und will jetzt Figaros Braut Susanna an die Wäsche. Marcellina hat ein Auge auf Figaro geworfen und erpresst ihn mit einem Eheversprechen, das er ihr einst als Sicherheit für einen Kredit gegeben hat. Und dazwischen wieselt auch noch Cherubino herum, der von der Gräfin bis zur Zofe jedes weibliche Wesen im Visier hat.

So werden Ränke geschmiedet, komplizierte Betrugsmanöver und plumpe Intrigen. Und sogar eine Guillotine wird quer über die Bühne geschoben, nachdem die Dorfbevölkerung der Gräfin gehuldigt hat – die Französische Revolution warf ihre Schatten voraus. Aber am Ende setzt sich doch die wahre Liebe durch, sie ist das Heilmittel für diese chaotische Welt.

Mozarts Oper zwischen allzeit wechselnden Gefühlen

Stimmlich ist die Produktion herausragend besetzt. Vor allem Andrea Stadel brilliert als Susanna mit gutem Gesang und kaum zu bremsender Spielfreude. Florin Götz ist ein gestandener Figaro, der junge Bariton Jacob Scharfman gibt einen charismatisch durchtriebenen Grafen. Joo-Anne Bitter nimmt man die wechselnden Gefühle der betrogenen Gräfin stets ab, und Laila Salome Fischer ist ein glaubhafter Cherubino.

In den Nebenrollen überzeugen Virginia Felicitas Ferentschik als Marcellina, Rúni Brattenberg als Bartolo, Noah Schaul als Basilio, Nataliya Bogdanova als Barbarina und Steffen Kubach als herrlich dauerbedudelter Gärtner Antonio. Der von Jan-Michael Krüger einstudierte Chor singt und agiert präzise.

Dirigent Stefan Vladar wählt schnelle Tempi. Er nimmt die Vorlage des turbulenten Spiels gekonnt auf und macht den ungeheuren Facettenreichtum von Mozarts Musik deutlich. In keiner Sekunde lässt die musikalische Spannung nach, auf Vladar und seine Philharmoniker entfiel bei der Premiere dann auch der meiste Beifall: Große Oper in der Beckergrube.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Theater Lübeck. Weitere Vorstellungen: 17. Februar, 3. März, 15. April, 18. Mai, 10. Juni. www.theaterluebeck.de, Kartentel. 0431/399600