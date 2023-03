﻿„Die Wunderübung”: Ironische Paartherapie auf offener Bühne

Mit „Öven bet dat Wunner kümmt” („Die Wunderübung”) von Daniel Glattauer setzt die Niederdeutsche Bühne Kiel bei ihrer Premiere im Theater am Wilhelmplatz eine schön sarkastisch zugespitzte Beziehungskomödie direkt aus der Therapeutenpraxis in Szene. An Timing und Tempo muss aber noch gefeilt werden.

Zugespitzte Beziehungskomödie an der Niederdeutschen Bühne in Kiel (v.l.n.r.): Michael Schmidt, Silke Ehrich und Heike Börgert.

Kiel. Nein, diese beiden schenken sich nichts. Er vergleicht sie mit einem „Schrapnell”. Sie antwortet auf die Frage, nach einem Kompliment ihres Mannes süffisant: „Wie lange darf das Naturspektakel zurückliegen?” Dass Joana und Valentin in der Paarberatung gelandet sind, wundert wirklich gar keinen. Die Komödie „Öven bet dat Wunner kümmt” von 2014, im Original „Die Wunderübung” von Daniel Glattauer (Niederdeutsch von Jürgen Witt), spitzt kräftig ironisch zu, was die Ausgangslage der Figuren angeht. Am Freitag erntete die Premiere des Stücks an der Niederdeutschen Bühne Kiel viel Applaus.

Schon der Einstieg in die Inszenierung von Jörg Diekneite macht ganz ohne Worte klar, wohin die Reise geht. Hübsch, wie Heike Bögert die Augen verdreht, als ihr Mann vor der Tür der Therapeutin angelegentlich herumtrödelt. Der weiß eigentlich überhaupt nicht, was er hier soll. Michael Schmidt zuppelt immer wieder an seinem Jackett und fühlt sich sichtlich deplatziert bei dem Vorhaben. Silke Ehrich als resolute Therapeutin Annika tut ihnen denn auch nicht den Gefallen, das Eis zu brechen. Was sie wollen, müssen sie schon selbst sagen.

NDB Kiel: Szenen einer garstigen, aber in Teilen auch gewöhnlichen Ehe

In der stimmig eingerichteten Therapiepraxis, zwischen Couch und Kaffeemaschine (Bühnenbild: Rainer Kühn), entspinnen sich im Folgenden die Szenen einer zugleich garstigen, aber in Teilen eben auch ganz gewöhnlichen Ehe. Natürlich wird mit Klischees jongliert, aber auch mit berechtigten Anliegen.

Joana fühlt sich von Valentin mit allen Familienangelegenheiten, einschließlich der Erziehung der Kinder, allein gelassen. Valentin dagegen sieht sich ständig kritisiert, völlig egal, was er auch tut. Autor Daniel Glattauer, manchem vielleicht durch sein sehr erfolgreiches Buch „Gut gegen Nordwind” bekannt, hat den drei Protagonisten viele schön sarkastische Bemerkungen in den Mund gelegt.

„Öven bet dat Wunner kümmt”: Timing und Tempo stimmen noch nicht

Aber genau hier liegt auch das Problem der Inszenierung. Timing und Tempo stimmen einfach noch nicht. Was Schlag auf Schlag gehen müsste, um die nötige Betriebstemperatur zu erzeugen, kommt einfach nicht richtig in Gänge. Immer wieder kocht zwar mal ein witziger Wortwechsel hoch, aber danach versackt das Ganze wieder.

Dabei gibt es viele gute Einzelszenen: Die Therapeutin, die gelangweilt ihr Handy checkt, während sie ihre Klienten eine Psychoübung mit geschlossenen Augen absolvieren lässt. Der Rollentausch der Partner, die gleich wieder die Gelegenheit nutzen, nur jetzt eben in der Haltung des anderen, sich ihren Ärger hinzureiben. Auch der Moment, als es unerwartet ernst wird und Joana ihre verletzten Gefühle zeigt, während sich Valentin stoisch einen Kaffee braut, passt. Nach der Pause gibt es eine überraschende Wendung und das Stück nimmt mehr Fahrt auf. Etwas mehr Drive würde man sich schon vorher wünschen.

Weitere Termine: 25. und 26. März, 18 Uhr, 30. und 31. März, 20 Uhr, Theater am Wilhelmplatz, Wilhelmplatz 2, 24116 Kiel, Karten: 0431 901 901