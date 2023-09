﻿Fast wie bei Netflix: Serienmarathon am Schauspielhaus Hamburg

Hamburg. Wenn Lina Beckmann als ruppige, zügig aus der Spur laufende Sommelière am Bühnenrand zur Weinverkostung lädt, rot und weiß ausschenkt und mit jovialem Schwung ins Publikum herunterreicht – dann kommt man dem Rausch in seinen Facetten schon näher. Der Verführung, der Ausschweifung, dem Kontrollverlust. Bis dahin, wo die Frauen aus Theben am Ende landen. Herausgelockt in die Anarchie der Natur hat sie Dionysos – und den Massenwahn angezettelt, der Theben ins Kriegschaos stürzt und die Überreste der Herrschersippe in alle Winde zerstreut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und doch ist es ein gezügelter Rausch, mit dem Karin Beier zum Spielzeitstart am Deutschen Schauspielhaus Hamburg in ihr Serienprojekt „Anthropolis I-V“ einsteigt. Eine Spurensuche in den Gründungsmythen Europas in fünf Teilen, von Roland Schimmelpfennig um die Tragödien von Euripides, Aischylos und Sophokles in die Welt des 21. Jahrhunderts neu gedichtet.

Karin Beier lässt für „Dionysos“ schieben und schippen

Erstmal ist da Rezitation, mitreißend lebhaft dank des eindrücklichen Altmännerduos Michael Wittenborn und Ernst Stötzner. Zusammen mit dem übrigen, präzise getunten Ensemble deklinieren sie bis zur Pause im Schnellverfahren die Vorgeschichte durch. Von der Entführung der jungen Europa durch Zeus bis zu einer Handvoll Drachenzähne, die den Grund für Theben legten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dazu wird geschippt und geschoben, geschichtet und gegraben in der Blackbox der bis auf etwas Erde und Gestrüpp nackten Bühne (Johannes Schütze). Eine faszinierend ziellose Zielgerichtetheit hat das, und bald ploppen Träume darin auf von Reichtum und prosperierender Wirtschaft, Fragen danach, wie der Mensch leben will. Verfließen Vergangenes und Gegenwart, Sage und Historie. Von hier vernetzen sich die Links in viele Richtungen.

Wild ist in der Blackbox der bis an die Außenwand aufgerissenen Bühne also zunächst nur die Erzählung, die Berichte aus den Bergen hinter Theben, wo die Frauen Rehe zerreißen und andere unaussprechliche Dinge tun. So jedenfalls berichtet es Dionysos, der Weingott mit Legitimationsproblem. Ist doch auch eine ziemlich irre Geschichte, mit der vom Blitz verbrannten Mutter und der eigenen Geburt aus dem Oberschenkel von Göttervater Zeus?

Zwischen Antike und Comic-Universum: Carlo Ljubek als Rächer mit vielen Gesichtern, der in Dionysos auch die Figur des Jokers zum Vorschein bringt. © Quelle: Markus Scholz

Carlo Ljubek lässt die Figur als gefährlich wogenden Blender durch die Szenerie schweben. Ein nach eigenem Gefühl Übersehener, der harmlos die Leute und auch Pentheus, den Konkurrenten auf Thebens Thron, umgarnt. Und als Joker aus dem DC-Comic-Universum, der den fürchterlichen Rächer gibt, der Exzess und Vergessen zielsicher in den Blutrausch steuert.

Wie „Dionysos“ zur Blaupause für die Gegenwart wird

Man kann viele erkennen in diesem verkannten Gott – oder dem Selfmade-Man, der „sich einen göttlichen Aufgabenbereich suchte“, wie es Schimmelpfennig formuliert. Von Trump bis Putin, Musk und Co. Und man muss nicht lang suchen, um in der Tragödie eine Blaupause für die Gegenwart zu entdecken, das Gezerre um Zivilisation und Natur. Den Populismus, die fragile Demokratie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und wie Kristof Van Boven den Pentheus als Mann am Rande des Nervenzusammenbruchs herumirren lässt, erscheint Dionysos‘ Widersacher in seiner Furcht vor den eigenwilligen Frauen, dem Wahn, in der Stadt Tanz und Musik zu verbieten, schon bald als irrer Tugendwächter im Gefolge des Islamismus.

Beier und Schimmelpfennig spielen mit den Mythen, kratzen den Wirklichkeitsgehalt aus den Fugen und dehnen die Geschichte beklemmend ins Wiedererkennbare. Das erinnert auch an Karin Beiers Start in Hamburg 2012 mit den „Rasenden“ – auch damals ein Marathon durchs antike Drama. Und es macht neugierig auf die vier weiteren Teile des „Serienbinge“ „Anthropolis“, die die Intendantin bis Dezember auf die Bühne bringt.

Das bleibt manchmal im Grau der Theorie und der großen, in sämtlichen TV-Talks durchgenudelten Fragen stecken; aber allmählich kommt das Ensemble vom Sprechen ins Spielen, setzt schließlich eine ganze Armada von Taiku-Trommlern den Kulminationspunkt. Wie sich mit dem Trommelklang die Botschaft des neuen Gottes verbreitet, eine Bewegung entsteht, das ist ein so schlichtes wie starkes Bild für die Mechanismen von Menschheit und Massenwahn.

Lesen Sie auch

„Prolog/Dionysos“ ist mehr Messe und Ritual, bevor sich der Abend zum Drama einer verrohenden Zivilisation auswächst. Am Ende ist Theaterblut und blanke Verzweiflung. Und das Bild der Mutter (Lina Beckmann), die die Überreste des von ihr selbst zerrissenen Sohns (Pentheus) in immer neuen Mustern zusammenzusetzen sucht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schauspielhaus Hamburg. 17., 24. 9., 21. 10., 8., 17., 23. 11. Und alle Teile von „Antropolis I-V“ im Serienmarathon: 17. bis 19. 11., 8. bis 10. 12.; Kartentel. 040/248713

KN