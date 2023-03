﻿GMD in Flensburg: Ingo Martin Stadtmüller setzt auf „kreative Kooperation“

Seit 2018 dirigiert er am Landestheater Schleswig-Holstein. Mit der Spielzeit 2022/23 wurde Ingo Martin Stadtmüller vom Ersten Kapellmeister zum Generalmusikdirektor in Flensburg aufgewertet, als Kimbo Ishii im Mai 2022 überraschend das Amt aufgab. Wie tickt der neue Pultchef?

Generalmusikdirektor am Landestheater Schleswig-Holstein: Ingo Martin Stadtmüller lebt in Flensburg.

Flensburg. Gerade hat er mit André Previns Tennessee-Williams-Vertonung „A Streetcar Named Desire (Endstation Sehnsucht)“ ein starkes Zeichen gesetzt. Seit Spielzeitbeginn ist Ingo Martin Stadtmüller neuer Generalmusikdirektor am Landestheater Schleswig-Holstein.

Gerade mit der multistilistischen Previn-Oper hat er bewiesen, dass seine Aufwertung vom Ersten Kapellmeister auf den verwaisten GMD-Posten in Flensburg, wo er schon seit 2018 sehr glücklich theaternah wohnt, alles andere als ein Fehlgriff war. Die Interpretation übertrifft nämlich Previns eigene Einspielung, weil sie weniger nach Hollywood-Oberfläche klingt. „Man muss die Stacheln allerdings suchen in dem Stück. Wir haben uns viel Zeit genommen zum Proben mit dem Orchester“, bestätigt Stadtmüller.

Dirigent Ingo Martin Stadtmüller ist seit 2022 GMD am Landestheater SH

1981 in Bretten in der Nähe von Karlsruhe geboren, war für den jung begeisterten Klavierspieler „schon mit 15, 16 völlig klar, Berufsmusiker werden zu wollen“. Seinen Eltern sei es wichtig gewesen, dass er und seine drei Geschwister ein Instrument lernen. „Aber ich bin als einziger daran hängen geblieben“, lacht der Dirigent, „und ich habe erst später erstaunt registriert, dass gar nicht jeder Mensch meinen Traum teilt.“

Stadtmüller studierte Kirchenmusik, neigte dabei eindeutig zur Chorleitung und wurde mit der Orgel nie so richtig warm. „Nach einem mittelmäßigen Vordiplom bin ich Richtung Dirigieren umgeschwenkt und bekam gesagt: Machen Sie sich mal keine Illusionen ... Erstaunlicherweise hat mich das kein bisschen gebremst.“

Kapellmeister von der Pike auf: Ingo Martin Stadtmüller

Ingo Martin Stadtmüller bestritt nach dem Studium in Frankfurt a.M. die klassische deutsche Ochsentour vom Solo-Repetitor zum Kapellmeister, die einst Karajan für so wesentlich für das Dirigentenhandwerk befand. „Tatsächlich hat ein Freund von mir völlig richtig gesagt: Man kann als Dirigent im wahrsten Sinne nicht ,begreifen’, wie schwer die Ford-Arie aus Verdis ,Falstaff’ ist, wenn man sie nie mit einem Bariton vom Klavier aus minutiös einstudiert hat.“

In den Theaterstationen Bielefeld, Halle an der Saale und Dortmund steckte auch die Assistenz bei den Händel-Festspielen, die ihn mit Größen der Alte-Musik-Szene zusammenbrachte und sein schon im Studium gepflegtes Interesse an historisch informierter Aufführungspraxis befeuerte.

GMD mit Interesse an historischer Aufführungspraxis

In Händels „Xerxes“ am Landestheater SH war das dann deutlich zu spüren gewesen. „Artikulation ist ein Mittel zum Zweck, damit die Barockmusik sprechen kann. Dann ist es auch nicht schlimm, das auf einem modernen Instrument zu realisieren“, so Stadtmüller. Harnoncourt habe aber zu Recht empfohlen, alles stilgerecht Geprobte zu vergessen, wenn man auf die Bühne gehe. „Es darf ja nicht nach Bleistift klingen, sondern muss aus dem Herzen heraus musiziert werden.“

Ideale in Werkauswahl und Realisation will Stadtmüller unbedingt vermeiden. Der Weg sei das Ziel und er ein „Theatertierchen“ durch und durch. Am Regietheater schätzt er die unvoreingenommen gemeinsame Entwicklung einer Idee. Das soll im Sommer auch in Wien gelingen, wenn er mit Dirk Schmeding (gerade Regisseur von „König Roger“ in Kiel) die „Stumme Serenade“ von Korngold herausbringt.

Optimale Zusammenarbeit mit Opernchefin Kornelia Repschläger am Landestheater SH

Mit Kornelia Repschläger, der Opernchefin am Landestheater, laufe die Arbeit perfekt. Der GMD hatte deshalb auch großen Spaß an der „Tosca“ in „wunderschöner Inszenierung“ und nicht zuletzt „Stolz auf unser Orchester“, dass sich überhaupt maximal flexibel auf die am Landestheater naturgemäß sehr unterschiedlichen räumlichen Gegebenheiten einstelle. „Vielleicht können wir mit Vergrößerung des Orchestergrabens oder einem Hubboden da noch etwas bewegen.“

Stadtmüller geht in seiner eher knappen Freizeit gern spazieren, kocht leidenschaftlich und liest – zum Beispiel über sein Faible Organisationsentwicklung. Partizipatorische Leitmodelle bestimmen nämlich seine Auffassung über Hierarchien am Theater. „Der gottgleiche Maestro ist doch ausgestorben. Es geht um ein modernes Miteinander, eine kreative Kooperation.“ Er erwarte dann aber auch, dass Verantwortung übernommen werde. „Ein einzelner Orchestermusiker kann viel aus seiner Melodiephrase machen, ohne dass wir dabei schon demokratisch über das Grundtempo abstimmen müssen.“

