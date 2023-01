﻿Warum heißt Lütjenburg Nordholm?

Klaus Steinkamp (Axel Milberg, li.), Andrea Reinhardt (Sophie v. Kessel, mi.), Beate Steinkamp (Natalia Wörner, re.) stehen zusammen am Strand. Szene aus dem ZDF-Zweiteiler "Das Mädchen am Strand", am Nordholm-Drehort Lütjenburg.

Nordholm, wo liegt das? Orte und Landschaften in Schleswig-Holstein, die einem im Spielfilm in Kino oder Fernsehen begegnen, haben oft Wiedererkennungswert. Das heißt aber nicht, dass sie die bleiben, die sie in der Realität sind. Ein Beispiel ist der fiktive Ort Nordholm aus der Nordholm-Krimireihe im ZDF, der eigentlich Lütjenburg heißt.

