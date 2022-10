﻿„#drums.sh“: Auf den Spuren von Schlagzeugern in Schleswig-Holstein

Eine Drumline als Ständchen will der Felder Schlagzeuger Markus Zell spielen, wenn sein Film „#drums.sh“ am 15. Oktober um 20 Uhr in Kieler Pumpe Kino-Premiere feiert. Weil das Drumset 2022 „Instrument des Jahres“ ist, tauschte Zell Sticks gegen Kamera und erkundete die Wege hiesiger Drummer.

Kiel. Bewusst ganz unterschiedliche Schlagzeuger lässt Zell in der 73-minütigen Dokumentation zu Wort kommen. Der Fokus liegt dabei jedoch auf Jost Nickel. Aufgewachsen in Melsdorf bei Kiel, zählt der Wahl-Hamburger heute zu den gefragtesten Tour- und Session-Schlagzeugern Deutschlands und ist seit 2006 Drummer bei Jan Delay & Disko No. 1. Nickel, auch Dozent an der Popakademie Mannheim, spielte auf vielen Top-10-Alben und mit Top-Acts wie Seeed, Mousse T., Sasha oder Johannes Oerding.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Natürlich fallen Zell jetzt jedes Mal, wenn er den Film noch einmal sieht, Kleinigkeiten auf, die nicht optimal gelungen sind. Etwa unterschiedliche Farben bei den drei Schüssen auf Jost Nickel beim Interview in dessen Studio im Norden von Hamburg-Altona. Auch das Mikro am Galgen hängt manchmal ins Bild. Nickel erzählt da auch von seinen Anfängen. Das Schlagzeug habe ihn entdeckt, als Zehnjähriger, da habe ihm ein Freund aus der Melsdorfer Nachbarschaft was auf dem Kinderschlagzeug vorgespielt – „und ich fand’s unglaublich toll“.

„Wenn ich das am Stück gemacht hätte, wären das gut und gerne zweieinhalb Monate Arbeit“, summiert Zell, Jahrgang 1962, seine Arbeit an „#drums.sh“. „Und alles immer nach Feierabend.“ Es sei natürlich sehr bequem gewesen, dafür ein Budget zu haben – die LAG Jugendmusik und der Sparkassen- und Giroverband Schleswig-Holstein förderten das Filmprojekt finanziell, der Landesmusikrat unterstützte es. Nicht nur das Filmen, so Zell, auch die Logistik habe viel Zeit gefressen.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erst seit drei Jahren Schlagzeug spielt die Lehrerin Anneke Habersaat. Mit Mitte 40 sprang die Kronshagenerin für ihren Sohn ein, erzählt sie in Zells Film, weil der nicht zum Unterricht konnte – um mal zu schnuppern. Sie fing an mit „We Will Rock You“ von Queen und machte weiter. Bei Familie Kuntze trommeln Papa, Tochter und Sohn, die Mutter spielt Klavier. Das Schlagzeug sei schon sehr dominant im Haus, sagt sie: „Manchmal anstrengend, aber an sich auch schön.“

Der Mielkendorfer Profi-Schlagzeuger Boris Ehlers, der mit vier Jahren zu trommeln begann und später sein Studium an der Musikhochschule in Hamburg abschloss, berichtet von seinen Jobs als Live- und Theater-Schlagzeuger, seinem Lehrerjob an einer Kieler Schlagzeugschule, seinen diversen Tribute-Bands und lässt sich in seinem kleinen Studio über die Schulter schauen, wo er Drum-Spuren für internationale Künstler produziert – sein „Steckenpferd“, wie Ehlers sagt.

Drehs auch im Kieler „musiculum“ und bei „Paiste“ in Schacht-Audorf

Zell ist mit seiner Kamera im Kieler „musiculum“ dabei, wie Viertklässler unter Anleitung von Musikpädagogin Mareike Irsigler Instrumente ausprobieren – und lässt auch die Kinder erzählen. Besucht die Firma „Paiste“ in Schacht-Audorf, wo Gongs und Einsteiger-Cymbals produziert und in die ganze Welt verschickt werden. In einem kleinen Tonstudio produziert Christian Eggers Aufnahmen mit historischer Popmusik und lässt Zell rein. Der Gettorfer, der erst mit 50 zu trommeln begann, hat sich auf Schlagzeug-Grooves spezialisiert, die er nachspielt und auf seiner Website „Stompology“ veröffentlicht – samt Noten und kleinen Filmen.

Anne Diedrichsen, als Schlagzeugerin hauptsächlich im Jazz unterwegs, hat BWL auf Master studiert – für sie ist Improvisation in allen Lebensbereichen wichtig. Momme Boe „spielt Schlagzeug, seit er denken kann“, wie er Zell erzählt. Der studierte Schlagzeuger war Profi in etlichen Bands, gab Konzerte in über 20 Ländern. Kehrte aber irgendwann zurück nach Husum, um dort die Musikschule „Boe Music Academy“ zu eröffnen – und Kinder und Jugendliche für Musik zu begeistern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kinopremiere von „#drums.sh“ am Sonnabend, 15. Oktober, 20 Uhr, im Kino der Kieler Pumpe (Haßstr. 22), weitere Termine: 17. und 18. Oktober, jeweils 18.30 Uhr