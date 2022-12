﻿Durs Grünbein in der Muthesius Kunsthochschule Kiel: Ein gelehrter Dichter

Kiel. Prominenten Besuch begrüßte Arne Zerbst, Präsident der Muthesius Kunsthochschule, in seinem „Wohnzimmer”, dem Kesselhaus. Gut gefüllt sind die Reihen, als der Lyriker und Essayist Durs Grünbein mit leichter Verspätung eintrifft. Der gebürtige Dresdener ist eine gewichtige Stimme der deutschsprachigen Literaturlandschaft. Wie gemacht für die Reihe „Sprachkunst” der Muthesius Kunsthochschule. Vielfach ausgezeichnet mit diversen Preisen, etwa dem Georg-Büchner-Preis oder dem Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg. Dass da Dichter anderer Zeiten Pate stehen, passt gut, denn Grünbein ist ein kenntnisreicher Zeiten- und Weltenwanderer. Mit Hilfe eines Stapels von Büchern des Gastes führt Arne Zerbst Durs Grünbein als ein „Poeta Doctus”, einen gelehrten Dichter, ein.

Grünbeins Gedichte verweisen bis in die Antike

Das Gedicht mit Verweisen bis in die Antike, aber zugleich Relevanz in der Gegenwart zeichnet Grünbein aus, der sich auch immer wieder gesellschaftspolitisch äußert. Als Durs Grünbein dann übernimmt, liest er gleich zu Beginn einen aktuellen Text über den „tiefsten Schock”, den der Angriff Russlands auf die Ukraine auslöste. „Das Entsetzen” heißt er und spiegelt die ganze Fassungslosigkeit, in die der Krieg einen katapultierte.

Der zwölfte Gedichtband heißt „Äquidistanz“

Den Großteil der etwa zweistündigen Lesung bestreitet Grünbein aber aus seinem aktuellen Buch „Äquidistanz“, seinem zwölften Gedichtband. Ein Begriff aus der Geometrie, der durchaus typisch ist für die vom Autor eingenommene Position. So heißt es im Titelgedicht: „…Innen wie außen, gleich nah und fern / zwischen den Polen, den Thesen, den Fronten / in mittlerem Abstand, anderswo, anderswo!” Dieses Im-Übergang-Sein, im Transit, findet man immer wieder in Grünbeins Texten und in seiner Haltung als Schreibender.

In den verschiedenen „Sektionen” seines Buchs widmet sich der Lyriker unterschiedlichen Themenkomplexen. Etwa dem des Sprechers oder des Ortes. Ein dichterisches Selbstporträt trägt den Titel „1962” und beschreibt nicht etwa Eigenarten des Autors, sondern reiht einiges auf, was sich im Geburtsjahr Grünbeins so ereignete - im Politischen wie im Persönlichen. In der Sektion, die sich seiner zweiten Heimat Italien widmet – er lebt abwechselnd in Berlin und Rom - werden die Gedichte verspielter, auch sinnlicher. So erzählen die „Piniengedichte” von der Faszination für die architektonische Erscheinung dieses Baumes, mit seiner „phallischen Pirouette”.

Durs Grünberg: Starke Bilder gegen Neurechte

Deutlich Position beziehen dagegen Texte wie „Messer im Hirn”, in denen Grünbein mit starken Bildern gegen Neurechte antritt, die „Sprache als Rachenputzer” benutzten. Das Publikum lauscht konzentriert der Fülle des Materials dieses Sprachkünstlers, der am Ende im Gespräch bescheinigt, dass zum Schreiben für ihn auch eine gewisse Magie gehöre: „Manchmal ist es, als müsste ich etwas bloß ablesen.”