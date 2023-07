﻿SHMF: Stargeiger Daniel Hope mit indischen Freunden in Strande

Schleswig-Holstein Musik Festival

Bei seinen 50 SHMF-Konzerten 2023 durfte dieses Projekt nicht fehlen: In den Fußstapfen seines Lehrmeisters Yehudi Menuhin tat sich Stargeiger Daniel Hope in der Bootshalle am Yachthafen Strande mit zwei befreundeten indischen Meistern zusammen: Gaurav Mazumdar (Sitar) und Shahbaz Hussain (Tabla).

