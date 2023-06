﻿„Barlach-Akademie“ Kiel: Alexander Mottok probt mit Ehemaligen

Sinfonieorchester am Ernst-Barlach-Gymnasium

Intensives Wirken in der „Barlach-Akademie“: Alexander Mottok probt mit Ehemaligen und Eltern in der Projensdorfer Schul-Aula des Ernst-Barlach-Gymnasiums.

Der Musikzweig mit seinem 50-jährigen Sinfonieorchester am Ernst-Barlach-Gymnasium ist in der Schule in Kiel-Projensdorf ein Aktivposten in der Kulturlandschaft der Landeshauptstadt. Jetzt hat der Dirigent und Arrangeur Alexander Mottok auch noch eine „Barlach-Akademie“ für Ehemalige angedockt.

