Weltstar Edda Moser macht junge Stimmen für das Brahms-Festival fit

Lübeck. Zur Vorbereitung auf das am Wochenende vom 6. Mai beginnende Brahms-Festival an der Musikhochschule Lübeck reist vorab ein Weltstar an die Trave, dessen legendäre Einspielung der „Rache-Arie“ der Königin der Nacht aus Mozarts „Zauberflöte“ einst als Beweis menschlicher Kulturintelligenz ins All geschossen wurde: Sopran-Legende Edda Moser (im Foto 1974 bei ihrem Debüt mit Pavarotti an der New Yorker Met) bereitet junge Stimmen auf ihre Auftritte im Festival vor.

Sie ist am Mittwoch 3. Mai um 18 Uhr im Lübecker Kammermusiksaal im Gespräch mit dem in Möltenort lebenden NDR-Moderator Hans-Jürgen Mende zu erleben – Berliner Schnauze garantiert!