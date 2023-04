﻿Ein Haufen Hits und Anekdoten: Konzert von Dieter Bohlen in Kiel

Im Zuge des so propagierten „Comeback des Jahres“, das ja zugleich eine Abschiedstour sein soll, beglückte „Pop-Titan“ Dieter Bohlen rund 1300 Fans beim Konzert in der Wunderino-Arena in Kiel. Mitgebracht hatte der 69-jährige Hitlieferant Klassiker aus seiner Karriere – und hatte viel zu erzählen.

Hier ein Bild vom Tourauftakt in Berlin, für das Konzert von Dieter Bohlen in der Kieler Wunderino-Arena gab es keine Fotoerlaubnis.

Kiel. Sporadisch hallen „Diedää!“-Rufe durch die Halle, doch erst ist Monika Gajek dran. Für die Zweitplatzierte der jüngsten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ ist dies nach eigenem Bekunden die erste echte Live-Show und „eine große Ehre, obwohl ich nicht gewonnen habe“. Drei Lieder singt sie, ganz in Pink, zum Halbplayback, darunter ihren Song „Deep End“. Gute Stimme, Performance noch ausbaufähig, was Präsenz betrifft. Danach geht erst mal wieder das Licht an. Lachen im Rund. „Viertelstunde Pause“, sagt einer. Und hat recht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der erste Eindruck

20 Uhr, der weiße Vorhang, der aussieht wie ein riesiges Bettlaken, wird in blaues Licht getaucht, dazu dröhnt ein martialisch wummerndes Intro. Eine Stimme aus dem Off raunt – hoffentlich ironisch – was von „Germanys one and only superhero“ und „sexiest man alive“. Doch der so Gepriesene packt dann beim Opener „Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love)“ eine recht dünne, leicht krächzige Stimme aus, die es zunächst schwer hat gegen den massigen Sound der sechsköpfigen Band. Joyello Sabatelli übernimmt den Thomas-Anders-Gesangspart.

Das Programm

Hits waren versprochen, und Bohlen bringt sie. Nicht nur Modern-Talking-Klassiker wie „You’re My Heart, You’re My Soul“, „Cheri Cheri Lady“, „Geronimo’s Cadillac“ oder „Brother Louie“, sondern auch Songs seines Projekts Blue System, darunter „My Bed Is Too Big“ oder „Love Me On The Rocks“. Bohlens „Tatort“-Song „Midnight Lady“, im Original interpretiert von Chris Norman und ein Top-Hit, zählt ebenfalls zur Setlist wie die Ballade „Für dich“, 2003 ein Nummer-Eins-Hit für Yvonne Catterfeld und ihr musikalischer Durchbruch im deutschsprachigen Raum. Für ein Schlager-Medley, bei dem er auf dem Laufsteg auf die Knie geht, bündelt Bohlen „Eine Nacht“, Nummer-Eins-Hit für Ramon Roselly und „Mein Herz“, Nummer-Eins-Hit für Beatrice Egli. Für die einzige Zugabe spart sich Bohlen den DSDS-Song „We Have A Dream“ auf: „Der Song darf ja nicht fehlen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Publikum

Gerät im Laufe des Konzerts immer mehr in Partylaune. Erst sitzen alle noch brav, doch nach und nach zieht es die ersten an den Laufsteg, auf dem Bohlen immer wieder mal entlang tänzelt, Hände schüttelt und drückt, manchem Fan das Mikro zum Mitsingen hinhält oder sich auch mal nach dem Befinden erkundigt. So richtig in Wallung kommt die Menge, als schon gegen Ende die großen Modern-Talking-Hits dran sind, da hält es kaum einen auf dem Sitz, da wird getanzt und mitgesungen im Parkett und auf den Rängen.

Was in Erinnerung bleibt

Dass Dieter Bohlen das Ganze zu einer Art Storyteller-Konzert macht. Seine Karriere Revue passieren lässt, Anekdoten erzählt von Modern-Talking-Video-Drehs, auch von der Entstehung von „Dieter – Der Film“, jenem Trickfilm von 2003, den RTL erst so mies gefunden habe, dass sie ihn „in den Keller gepackt“ hätten. Bohlen dann aber RTL-Chefin Anke Schäferkordt überredet habe, den Streifen gegen das übermächtige „Wetten, dass ...“ ins Rennen zu schicken. „33 Prozent Einschaltquote hat der Film da gemacht“, zeigt sich Bohlen noch heute stolz.

Fazit

Die Fans in Kiel waren offensichtlich hochzufrieden. Und erlebten einen bemerkenswert handzahmen Dieter Bohlen, der am Schluss gar bekannte: „Ich hab’ euch alle lieb.“