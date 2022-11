﻿Bunte herbstliche Mischung in Galerien in und um Kiel

Kiel. Auf unserem Rundgang durch Galerien in Kiel und Umgebung machen wir diesmal Station im Atelierhaus, in der Förde Sparkasse, dem Atelier von Birgit Brab, dem Kunstraum B, dem Bunker D der FH Kiel, dem Kulturladen Leuchtturm, blicken aber auch zum Freya-Frahm-Haus Laboe und auf die Eckernförde Carlshöhe.

Das Atelierhaus zeigt Werke von Jan Kolata

Der Düsseldorfer Künstler Jan Kolata ist mit großformatigen Arbeiten im Atelierhaus im Anscharpark zu Gast. Unter dem Titel „Ja, aber“ präsentiert der Kunstverein Haus 8 eine Werkauswahl des 73-Jährigen, der zu den analytischen Malern seiner Generation zählt. Seine abstrakten Motive, in denen hier und da vage Gegenständlichkeit aufscheint, entstehen im Malprozess. Dabei bestimmt die Farbe selbst, wo und wie sie sich auf dem Bildträger präsentiert, darf sich verdichten, verlaufen und „Nasen“ bilden. Auf diese Weise geben die Gemälde quasi eigenständig Einblicke in ihren Entstehungsprozess. Jan Kolata studierte von 1970 bis 1977 als Meisterschüler an der renommierten Düsseldorfer Kunstakademie. Er erhielt zahlreiche Kunststipendien, darunter 1991 an der Villa Romana in Florenz. Von 2006 bis 2016 war er Professor für Malerei an der TU Dortmund.

Heiligendammer Str. 15. Bis 4. Dez. Fr/Sa 15-18 Uhr, So 12-18 Uhr

Carlshöhe 78 Eckernförde thematisiert „Passagen“

„Passagen“ heißt eine Ausstellung mit drei Künstlerinnen aus Schleswig-Holstein auf der Carlshöhe in Eckernförde. Dabei setzt sich jede der Teilnehmerinnen auf ganz eigene Weise mit dem Thema auseinander. Evelyn Gesen assoziiert mit dem Begriff „Passagen“ eine Reise oder Überfahrt, die sie analog zur Entstehung künstlerischer Prozesse setzt. Sabine Rieck zeigt atmosphärische, erzählerische Grafiken, entstanden aus Erinnerungs- und Textpassagen.

Corinna Kraus-Naujeck: „Kunstkulturen“ © Quelle: CKN

Für Corinna Kraus-Naujeck sind „Passagen“ gleichbedeutend mit einer inneren Bewegung. Malen und Zeichnen bedeutet für sie das Einsammeln von künstlerischen Erfahrungsschichten, die sich als Ablagerungen des Erinnerns einbringen.

Eckernförde, Carlshöhe 78 . Bis 21. 12. Mi, Sa, So 14 - 18 Uhr

Förde Sparkasse zeigt Werke von Annegret Zucker

Annegret Zucker hat sich an vielen Landesschauen des BBK-Schleswig-Holstein beteiligt, hat die Malschule an der Kieler Kunsthalle aufgebaut, die sie bis 2012 leitete. 2016, wurde sie mit dem Landesschau-Preis ausgezeichnet. Und nicht nur in Schleswig-Holstein ist sie mit ihrem vielseitigen Werk immer wieder in Einzel- und Gruppenausstellungen präsent. Derzeit widmet ihr die Förde Sparkasse am Lorentzendamm eine kleine, aber feine Schau.

Annegret Zucker. Die Insel, 2020, Öl auf Holz © Quelle: sbe

Im Historischen Eingang werden Bilder gezeigt, die die 1944 in Göttingen geborene Künstlerin während ihrer Reisen in den hohen Norden gemalt hat. „Landschaft – Island“ heißt die Werkgruppe, die sie im einheitlichen Format von 100 x 100 cm gemalt hat — abstrakte Kompositionen mit assoziativer Landschaftsanmutung. Sie lassen Gedanken an eine gewaltige Natur unter rauen Klimabedingungen zu – Bilder, mit denen man sich wegträumen kann.

Historischer Eingang der Förde Sparkasse, Lorentzendamm 28-30. Bis 6. Januar . Besichtigung während der Öffnungszeiten der Sparkasse möglich.

25 Jahre Das Atelier von Birgit Brab

1997 gründete die Muthesius-Absolventin Birgit Brab die Produzentengalerie und Grafikwerkstatt Das Atelier. 25 Jahre ist das her – und wird jetzt gefeiert mit einer Jubiläumsausstellung. 20 Künstlerinnen und Künstler der Galerie präsentieren in den Räumen im Jungfernstieg ihre Arbeiten.

Blick in die Jubiläumsausstellung: Das Atelier von Brigit Brab, © Quelle: Birgit Brab

Anja Klafki ist dabei, Mitbegründerin der Galerie-Werkstatt, die anfangs noch im Uhlenkrog zuhause war, Susan Walke von der Ateliergemeinschaft neunzig °, die Kieler Künstlerinnen Barbara Kirsch und Uschi Koch, der Fotograf Andreas Trabitzsch und so weiter und so weiter. Von der abstrakten Bleistiftzeichnung über Radierungen mit landschaftlicher Anmutung und höchst gegenständlichen wie hintersinnigen Linolschnitten bis zu piktogrammartigen Grafiken bietet sich dem Besucher allerhand ansprechendes Augenfutter.

Jungfernstieg 24. Bis 15. Januar. Do, Fr, So, 16-18 Uhr sowie nach Vereinbarung Tel. 0431/ 970247

Bunker D: Fernweh im Foto

Schwebende Gegenstände, Inseln und das Meer, nicht zu vergessen die Taube Theo und allerhand mehr zeigt der Kieler Fotograf Till Lichtenberger in seiner aktuellen Ausstellung im Bunker-D der Fachhochschule Kiel. Auch ein paar Skulpturen aus Holz und Keramik hat der 42-Jährige mitgebracht — um all das in Ruhe würdigen zu können, sollte der interessierte Besucher gern Zeit mitbringen. Thema der Schau ist das Fernweh schlechthin, symbolisiert durch den besonderen Blick des Fotografen auf die Weite der Natur.

Till Lichtenberger zeigt Fotografien, aber auch Skulpturen im Bunker D. © Quelle: Kristiina Thiel

Mit unterschiedlichen technischen Verfahren, darunter Fotogramme, analoge Fotografien und Direktvergrößerungen, beleuchtet der Muthesius-Absolvent sein Thema buchstäblich aus verschiedenen Sichtweisen und hofft so, „etwa Neues, nie Dagewesenes“ zu schaffen. „Im besten Falle hat meine Kunst eine gewisse Magie, Poesie und Humor“, so Lichtenberger. „Xenophora“ nennt er die Schau – nach einer Meeresschnecke, die ihr Gehäuse mit Materialien aus ihrem Umfeld dekoriert und auf diese Weise „Millionen Jahre vor der Menschheit Kunst produziert.“

Bunker-D der FH Kiel, Sokratesplatz. Bis 14. 12. mittwochs 10-12 oder unter nach Vereinbarung unter bunker-d@fh-kiel.de

Kulturladen Leuchtturm: Das Meer im Blick

Das Meer hat Katrin Kuper im Blick. „Meine Farben borge ich mir vom Meer ...“ heißt ihre Ausstellung im Kulturladen Leuchtturm mit Bildern und Skulpturen der Architektin und Künstlerin. Als „Dünenfischerin“ sammelt sie neben abstrakten Eindrücken auch ganz handfeste Gegenstände, die das Meer ihr vor die Füße spült, um daraus ihre Kunst zu machen. Muschelschalen kommen dabei genauso zum Einsatz wie Treibholz und Meeresmüll und manchmal entstehen aus gewagten Kombinationen Skulpturen, Gemälde oder ein Zwischending aus beidem. Fotos zeigt Katrin Kuper auch – von Objekten, die zu groß sind, um sie mit nach Hause zu nehmen.

Kulturladen Leuchtturm, An der Schanze 44, Pries-Friedrichsort. Bis 31. 12. Mo – Fr 15 - 18 Uhr

Freya-Frahm-Haus gibt kreativen Laboern Raum

Was die Laboerinnen und Laboer künstlerisch so drauf haben, zeigt das Freya-Frahm- Haus ab 25. November in einer Ausstellung, die in ähnlicher Weise bereits 2017 und 2019 stattfinden konnte. Nicht weniger als 38 Kunstschaffende sind an der Schau unter dem Titel „Laboe kreativ 2022“ beteiligt - mit Malerei, Fotografie, Objekten aus Keramik, Holz, Metall und Stein. Texte und Kurzgeschichten liegen ebenfalls aus. Eine Lesung ist auch geplant: Am Sonntag, 11.Dezember, wird Christiane Lage Märchen für Erwachsene in Hoch- und Plattdeutsch vortragen. Beginn: 16 Uhr.

Laboe, Strandstraße 15. Eröffnung 25. Nov. 18 Uhr. Bis 26.12. geöffnet jeweils Fr/Sa/So/Feiertag 13-17 Uhr.

Kunstraum B: Drei Maler von Schleswig

Und dann ist da noch die Schau im Kunstraum B. Unter dem Titel „Wir sind die Maler von Schleswig“ zeigen Uwe Paulsen, Emiehl Päffel und Georg Bohnert Bilder, die sie während ihres Aufenthaltes in der psychiatrischen Klinik in Schleswig gemalt haben.

GUwe Paulsen, Das Liebespaar mit Tasse Asschnitt). © Quelle: KRB

Ein ganz besonderes, ausdrucksstarkes Werk ist da während vieler Jahrzehnte entstanden – Art Brut, unmittelbar und direkt. Ein begleitender Katalog gibt dem Publikum die Möglichkeit, Einblicke in das Leben und Arbeiten der drei Künstler zu geben.

Wilhelminenstraße 35. Bis 25. November (Finissage, 18 Uhr.). Mi-Fr 16-18 Uhr

Brunswiker Pavillon. Originales und Originelles

Der Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler, Landesverband Schleswig-Holstein, lädt wie jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit zu einer Verkaufsausstellung mit originalen und originellen Arbeiten seiner Mitglieder aus Schleswig-Holstein ein. Rund 150 Bilder werden im Brunswiker Pavillon gezeigt – Grafiken, Plastiken und Objekte mit Preisen bis zu 500 Euro. Die Arbeiten können gleich mitgenommen werden.

Brunswiker Pavillon, Kiel Brunswiker Str. 13, Di-Do 10-17, Fr 11-16, Sa/So 11-16 Uhr. Tel.: 04 31/55 46 50

Weitere Ausstellungen in und um Kiel:

BORDESHOLM: Galerie Göldner/Rund um Kunst „Mathias Meinel - So seh' ich das“ (bis 3.1.). Mo-Fr 10-13, 15-18, Sa 10-13 Uhr. Holstenstr. 69,

ECKERNFÖRDE: Carls Art 78 „Passagen“, Corinna Kraus-Naujeck, Sabine Rieck, Evelyn Gesen (bis 21.12.). Mi 14-18, Sa/So 14-18 Uhr. Carlshöhe 78

Künstlerhaus „Imagine“, Olesia Saienko und Kateryna Yermolaeva (bis 30.11.). Mi 12-13 Uhr. Ottestr. 1

Kunsthaus K unstwerke und Farbenzauber von Uwe Svensson. Mo-Fr 9-12, 14-18 Uhr. Amselweg 3

GARDING: Altes Rathaus Winterausstellung des FKE (bis 18.12.). Sa/So 15-18 Uhr. Enge Str. 5

GROSS GRÖNAU: Galerie Müller & Petzinna Larissa Strunowa-Lübke: „Ohne Dorle“ (bis 4.12.). Sa/So 14-18 Uhr. Hauptstr. 49a

HOHWACHT (OSTSEE): Tourist-Information „Hohwacht en PleinAir“, Arbeiten von Jolanta Bernhard und Wiebke Busch (bis Jan.). Mo-Fr 9-16 Uhr. Berliner Platz 1

HUSUM: Galerie Lüth Peter F. Piening: Bildobjekte. Mi-So 10-18 Uhr. Halebüll, Altendorfer Str. 21, 04846/456

Galerie Tobien „Das Beste zum Schluss“ (bis 25.2.). Mo-Fr 9.30-18, Sa 9.30-15 Uhr. Neustadt 8-10, 04841/64800 , www.galerie-tobien.de

KAPPELN: Kunsthaus Kappeln Albert Schindehütte: Zeichnung, Holzschnitt, Radierung, Lithographie. Werke aus mehr als fünf Jahrzehnten (bis 19.2.). Do-So 11-17 Uhr. Poststr. 5, 04642/9643431 , www.kunsthaus-kappeln.de

KIEL: Atelierhaus im Anscharpark Jan Kolata: „Ja aber“ (bis 4.12.). Fr/Sa 15-18, So 12-18 Uhr. Heiligendammer Str. 15,

Bunker D Til Lichtenberger: „Xenophora“ (bis 14.12.). Mi 10-20 Uhr. Schwentinestr. 11

Förde Sparkasse „Erlebte Landschaft“ von Annegret Zucker (bis 6.1.). Mo/Di/Do 9-18, Mi 9-14,, Fr 9-16 Uhr. Lorentzendamm 28-30

Galerie Rainer Gröschl Arbeiten von Karla Helene Hecker und Levke Leiß (bis 15.1.). Fr-So 11-19 Uhr. Holtenauer Straße 59

Gemeindehaus Holtenau „Menschen-Bilder“ - Fotoausstellung von Bernd Büsche (bis 30.11.). Mo-Fr 10-18 Uhr. Kastanienallee 18

K34-Galerie Gemeinschaftsausstellung der K34-Künstler (bis 5.1.). Do 20 Uhr. Monotypien von Irmela Petersen. Do 19 Uhr. Medusastr. 14, 0152/29269788

Kulturladen Leuchtturm Katrin Kuper: „Meine Farben borge ich mir vom Meer“ (bis 31.12.). Mo-Fr 15-18 Uhr. An der Schanze 44

Photo- und Medienform „Identität“, Arbeiten des Meisterlehrgangs. Mo-Do 9-16 Uhr. Feldstr. 9-11

Pop-up-Pavillon „VerschiedenArt“ (bis 2.12.). Di-Fr 14-17 Uhr. Alter Markt 17a

Sparkassenstiftung SH Jadranko Rebec: „Retroprospect - Von der Figur zur Abstraktion“ (bis 28.2.). Mo-Do 8-16, Fr 8-14 Uhr. Faluner Weg 6

spce Muthesius „Materialsache - What about painting?“! (bis 14.1.). Mi-Sa 14-18 Uhr. Andreas-Gayk-Str. 7-11

KRONSHAGEN Rathaus Bilderausstellung von Heide Jopp (bis 21.12.). Mo 8-13, Di 7-12, Do 7-12, 13-18, Fr 8-12 Uhr. Kopperpahler Allee 5

LABOE Freya-Frahm-Haus „Laboe kreativ 2022“, Malerei, Fotografie, Keramische Objekte u.a. von 38 Laboer Kunstschaffenden (bis 26.12.). Fr-So 13-17 Uhr. Strandstraße

LUTTERBEK Galerie im Lutterbeker „Wiederbegegnung in Raum und Kunst“ - Malerei von Rula Grunwald (bis 31.1.). Di-So 17-22 Uhr. Dorfstr. 11

NEUMÜNSTER Gerisch-Stiftung „The best things in life aren't things - Jeppe Hein“ (bis 23.12.). Mi-So 12-18 Uhr. Brachenfelder Str. 69

RENDSBURG Galerie Der Lokschuppen Messe 'N Kunst (bis 23.12.). Di 15-19, Mi 19.30-21, Do-Sa 15-19 Uhr

RICKLING Alte Schule Arbeiten von Roman Sapolalov (bis Januar). Mo-Fr 9-13 Uhr

SCHÖNBERG Kulturhaus Alte Apotheke „Quadratische Poesie“ Kunstausstellung von Shyan Siow (bis 4.12.). Mo/Di 15-17.30, Do 10-12, 15-17.30, Fr 15-17.30 Uhr. Knüllgasse 8

TRITTAU Trittauer Wassermühle „Elisabeth Moch - Between two Worlds“. „Verena Schöttmer - If I was a Yeti I would Freeze your heart“ (bis 11.12.). Sa/So 11-17 Uhr. Am Mühlenteich 3, 04154/807919 , www.galerie-wassermuehle-trittau.de