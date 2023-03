﻿Galerien-Rundgang: Fotografie, Malerei und noch viel mehr

Kiel. Unser Rundgang führt diesmal zur Gerisch-Stiftung in Neumünster, die gleich drei neue Ausstellungen zu bieten hat, in den Kunstraum B, die Gallery CubePlus, in die Galerie Rainer Gröschl und zur AmtsKultur ins Landeskirchenamt.

Gerisch-Stiftung: Gröschl, Löding und de Vries

Mit gleich drei Ausstellungen startet die Gerisch-Stiftung ins Frühjahr. „Musterunterbrechungen“ nennt Rainer Gröschl seine Schau, präsentiert in den Räumen der Villa Wachholtz. Der Titel ist Programm, zieht sich die Unterbrechung von Mustern doch wie ein roter Faden durch das Werk des in Kiel lebenden Künstlers, der sich nicht nur als Grafiker, sondern auch als Maler einen Namen gemacht hat. Gröschl verknüpft das Gegenständliche mit dem Abstrakten, wobei er Ersteres im Vagen, Angedeuteten belässt. Schemenhaft erkennt man hier ein Haus, dort eine Figur, doch richtig greifen lässt sich die reale Welt in der Kunst des gebürtigen Flensburgers nicht. Vielmehr übernehmen Linien und Strukturen die „Regie“ über den Bildgegenstand, der vor dem wuchernden Geflecht grafischer Elemente und Kürzel in den Hintergrund gedrängt wird.

Im Souterrain der Villa Gerisch zeigt Renate Löding ihre filigranen Porzellanarbeiten, deren Formensprache sich an der Schönheit der Natur orientieren. „zeitlos“ heißt die Schau, darunter neben Schalen, Wandobjekten und Installationen auch hauchdünne, organisch anmutende Objekte, die durch Risse und mutwillige Brüche auf die Vergänglichkeit des Lebens verweisen. Erstmals zu sehen sind Arbeiten, in denen die Künstlerin aus Neumünster Porzellan mit Glas kombiniert, das die Objekte in verschiedenen Farben leuchten lässt.

Renate Löding: „Zeitlos 1“, zu sehen in der Gerisch-Stiftung Neumünster. © Quelle: GSN

In der Remise ist der niederländische Künstler Herman de Vries, der 2015 bei der Biennale in Venedig den niederländischen Pavillon gestaltete, mit Zeichnungen, Blattcollagen und Erdeausreibungen aus dem Sammlungsbestand zu Gast. Alle Sinne sind in seiner Schau angesprochen – unter anderem durch eine Bodeninstallation mit duftenden Lavendelblüten.

Neumünster, Brachenfelder Str. 69. bis 25. Juni.

Kunstraum B: Jens Mohrs magische Verwandlungen

Der international tätige Künstler Jens Mohr schafft eigenartige, manchmal schwer definierbare, aber doch immer merkwürdig vertraut wirkender Kunstwesen. Die bedeutungslosen, „abfälligen“ Teile, die den Körper seiner Gestalten bilden – die weggeworfene Blechbüchse, der verbogene Metallschrott, das zerschundene Fundholz – verschwinden im Blick auf die Seele dessen, was sie in ihrer künstlerischen Verbindung zum Ausdruck bringen.

Jens Mohrs „abfällige“ Kunst im Kunstraum B © Quelle: KRB

„bringing the essential into being(s)“, heißt der Titel seiner Ausstellung im Kunstraum B. Jens Mohr lässt in einer magischen Verwandlung das Banale zu etwas Wesentlichem werden. Und seine Kunst ist sinnfälliger Beweis dafür, dass das Ganze tatsächlich immer mehr ist als die Summe seiner Teile.

Wilhelminenstraße 35. Bis 26. April. Mi-Fr von 16-18 Uhr, Karfreitag geschlossen

Gallery CubePlus: Eva Noeskes und Cora Wöllensteins Identitäten

Die Gallery CubePlus hat sich das Jahresthema „Der Körper als Medium“ gesetzt und hat mit Eva Noeske und Cora Wöllenstein jetzt zwei Künstlerinnen eingeladen, die multimedial mit Malerei, Skulptur, Zeichnungen, Texten und Performance arbeiten. Unter dem Titel „Miroir Mobile“ zeigen die beiden Frauen aus Leipzig und Berlin mit ihren Arbeiten aus Leder, Glas, Holz und Metall Möglichkeiten auf, ihre eigene imaginierte Identität in verschiedenen Facetten darzustellen.

„Miroir Mobile“ in der Gallery CubePlus. © Quelle: GCP

Im Mittelpunkt steht ein Körper, gleichermaßen Individuum und Kreatur, der eine Geschichte erzählt. Dabei werden die Grenzen zwischen Selbstwahrnehmung, Erinnerung und Fiktion verwischt. Es entsteht eine surreale Atmosphäre im Dialog zwischen dem Selbst und seiner Umgebung – mal lustig und gespenstisch bei Eva Noeske, bei Cora Wöllenstein teils in Gestalt einer persönlichen Allegorie .

Knooper Weg 104. Bis 8. April. Do-Sa 13-19 Uhr

Galerie Rainer Gröschl: Fotokunst von Nadine Weixler und Peter Schreiner

Fotokunst gibt es in der Galerie Rainer Gröschl. Nadine Weixler und Peter Schreiner präsentieren eigenständige, an vielen Stellen aber eng miteinander verbundene künstlerische Positionen, die auf eine langjährigen Zusammenarbeit zurückgehen. Denn seit ihrer Studienzeit an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel widmen sich die beiden Österreicher gemeinsamen Fotoprojekten, von denen Gröschl einige ausgewählt hat. Da sieht man etwa je einen Mann und eine Frau schlafend im Bett. Beide tragen identische Kleidung, liegen in identischer Position. Alles scheint gleich und ist doch irgendwie anders.

Peter Schreiner und Nadine Weixlers Rockefeller © Quelle: GRG

Genauso ein weiteres Bilderpaar: Ein Mann steht mit gezückter Kamera vor dem Betrachter, im Hintergrund sieht man die Skyline von New York. Dasselbe Motiv gibt es mit einer Frau als Protagonistin - wieder scheint alles gleich und ist doch irgendwie anders. Peter Schreiner und Nadine Weixler leben heute in Wien und Salzburg und sind im Vorstand des Fotohofs Salzburg.

Holtenauer Straße 59. Bis 2. April. Fr / Sa 12-19 Uhr, So 11-15 Uhr

Landeskirchenamt: „Bewegtes“ von Barbara Stöterau und Barbara Braun

„Bewegt“ heißt die Ausstellung von Barbara Stöterau und Barbara Braun, präsentiert im Rahmen der Reihe „AmtsKultur – Kunst im Dialog“ in den Räumen des Landeskirchenamtes der Evangelisch-Lutherischen Kirche. Der Titel passt wunderbar zu den Arbeiten der beiden Künstlerinnen, die beispielsweise Spuren wild bewegter Füße in blauer und roter Farbe auf den Bildgrund gebannt haben. „Tanzende Füße“ nennt Barbara Braun diese auf reale Fußspuren zurückgehende Arbeit, bei den eher abstrakt gehaltenen Spuren von Silke Stöterau handelt es sich um einen „Liebestanz“.

Silke Stöterau: „Der Liebestanz“, zu sehen im Landeskirchenamt. © Quelle: LKA

Ein Großteil der gezeigten Arbeiten, die, jede auf ihre Art, im engen Bezug zur Natur stehen, sind in den vergangenen drei Jahren während der Corona-Pandemie entstanden – im schriftlichen Dialog mit ihrer Kunstdozentin, der Kieler Künstlerin Deborah die Meglio. „Unsere Bilder stehen auch innerhalb der Ausstellung ,Bewegt’ in Korrespondenz zueinander“, erläutert Silke Stöterau. „Die Bewegung oder das ‚Bewegt-Sein‘ an sich sind die Hauptbildthemen unserer Werke.“

Dänische Straße 21-35. Der Besuch der Ausstellung ist nur über eine Anmeldung (E-Mail: gunnar.dahlmann@lka.nordkirche.de, unter Tel. 0431-9797-799 sowie bei öffentlichen Führungen mit den Künstlerinnen möglich: freitags (7. und 21. April, 5. und 19. Mai, 2. und 16. Juni 2023) von 16-17.30 Uhr.

Weitere Ausstellungen in und um Kiel:

BORDESHOLM - Galerie Göldner/Rund um Kunst: „Arbeiten - Meike Lipp, Ulf Petermann, Tobias Duwe, Hanna Petermann“ (bis 27.4.). Mo-Do+Sa 10-13, 15-18, Holstenstr. 69, 04322/8857151

ECKERNFÖRDE – Kunsthaus: Gesamtkunstwerke und Farbenzauber von Uwe Svensson. Mo-Do 9-12, 14-18 Uhr. Amselweg 3

EUTIN – Landesbibliothek: „Die Schönheit aller Teile. Das Verhältnis von Inhalt und Form im Pressendruck und Künstlerbuch des 20. Jahrhunderts“ (bis 15.6.). Di 9.30-18, Mi 9.30-13, Do 9.30-19, Sa 9.30-13 Uhr. Schlosspark 4

FLECKEBY – Kulturhaus: „Farb-Ge-Schichten“ von Maike Osterkamp (bis 23.4.). Sa/So 14-17 Uhr. Schustergang 2

FLINTBEK – Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume: „Was ist das genau?, Faszinierende Einblicke in Kleinstrukturen, Gestalten“ (bis 16.5.). Mo-Do 8-18 Uhr. Hamburger Chaussee 25

GARDING – Altes Rathaus: Dr. Michael Slevogt: „Fotometamorphosen - vom fotografischen Eindruck zur Fotomalerei“ (bis 19.5.). Di 10-13, Do 15-18, Sa/So 15-18 Uhr. Enge Str. 5

GLINDE – Gutshaus: „Drei Wege zum Paradies“, Malerei und Grafik (bis 28.5.). Möllner Landstr. 53

KIEL – Bunker D „Grand Slam Mephisto“, Ateliergemeinschaft Casablanca (bis 19.4.). Mo/Di+Do 10-14 Uhr. Schwentinestr. 11

Gemeindehaus Holtenau Fotoausstellung „Rot, Grün, Blau“ der Kieler Fotosprotten (bis 31.5.). Mo-Do 10-18 Uhr. Kastanienallee 18

K34-Galerie „Das innere Bild des Menschen - Masken und Schicksale“ (bis 20.4.). Do 19-22, Sa 14-17 Uhr. Medusastr. 14, 0152/29269788

Kulturladen Leuchtturm Experimentelle Fotografie von Walter Osthues (bis 30.4.). Mo-Do 15-18 Uhr. An der Schanze 44

Kunstraum B Jens Mohr: „Bringing the essential into being(s)“ (bis 26.4.). Mi/Do 16-18 Uhr. Wilhelminenstr. 35

Landeskirchenamt AmtsKultur: „Kunst im Dialog“ von Silke Stöterau und Barbara Braun (bis 29.6.), Besuch nur nach Anm., Tel. 0431/ 9797-799. Mo-Do ganztags. Dänische Straße 21-35

Onspace „Flow in“, Anna und Vitalii Cherepanov (bis 20.4.). Di-Do 15-18 Uhr. Iltisstr. 10

VHS-Kunstschule „Neu in Kiel“, Teilnehmende des Deutsch-Kurses der Förde-VHS (bis 14.7.). Mo-Do 10-18 Uhr. Andreas-Gayk-Straße 31

KRONSHAGEN – Rathaus: Kunstausstellung „Vielfalt“ (bis 16.5.). Mo 8-13, Di 7-12, Do 7-12, 13-16 Uhr. Kopperpahler Allee 5

LUTTERBEK – Galerie im Lutterbeker: „Tropfen, Blumen, Marilyn“ - Fotografie von Jochim Lichtenberger (bis 1.5.). Di-Do 17-22, Sa/So 17-22 Uhr. Dorfstr. 11

NEUMÜNSTER – Gerisch-Stiftung: „Zeitgenössische Kunst“. Mi-So 12-18 Uhr. Brachenfelder Str. 69, 04321/555120

Keramikkünstlerhaus Offenes Atelier „Erdal Ateş (TR) & Eiair (TH), bis 17.5.. Mi 14-17, Do 14-19, Sa 10-13 Uhr. Fürsthof 8, 04321/ 9016230

PINNEBERG – Die Drostei: „Pusteblume und Plastikfisch“, Arbeiten von Elke Werner und Günther Baechler (bis 14.5.). Mi/Do 11-17, Sa/So 11-17 Uhr. Dingstätte 23

RENDSBURG – Galerie Der Lokschuppen: „Am Wendepunkt“, Anja Witt, Malerei, Berthold Grzywatz, skulpturale Arbeiten (bis 14.4.). Di, Do, Sa 15-19, Mi 15-19.30 Uhr. Am Kreishafen 35

SCHLESWIG – Nord-Ostsee-Sparkasse: „Nomaden unserer Zeit. Wanderschäfereien in Schleswig-Holstein“ (bis 30.6.). Mo/Di+Do 9-12, 14-16.30, Mi 9-12 Uhr. Stadtweg 18