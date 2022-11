﻿Einfach Kult: „Die drei ??? und der dunkle Taipan“ in Kiel

6500 Fans waren es beim ersten Live-Hörspiel „Die drei ??? und der dunkle Taipan“ vor drei Jahren am selben Ort gewesen. Jetzt pilgerten noch einmal 6000 Besucher in die Wunderino-Arena, um bei diesem gefährlichen Fall der drei jungen Detektive Justus, Bob und Peter mitzufiebern – bis er gelöst war.

Kiel. Immer mal während des Live-Hörspiels fallen Oliver Rohrbeck, Jens Wawrczeck und Andreas Fröhlich raus aus ihren Rollen. Etwa als Fröhlich in der Rolle des Peter Dunstan Shaw bei der Vorstellung der drei ??? knochentrocken konstatiert: „Wir sind 16, schon seit 43 Jahren.“ Natürlich ein Riesenlacher unter den 6000 Fans des jugendlichen Detektivtrios aus Rocky Beach im Rund der Wunderino-Arena, die beim spannenden Fall „Die drei ??? und der dunkle Taipan“ zweieinhalb Stunden mit ihren Helden fieberten.

Allein die Zuschauerzahl bei dieser dreimal wegen Corona verschobenen Show belegt, wie sehr Kult die drei ??? sind. Ist es doch eine Zusatzshow, nachdem bereits vor drei Jahren 6500 Menschen in die (damals noch) Sparkassen-Arena gepilgert waren. Im Programmheft, vor der Show und in der Pause auf den Videowalls seitlich der Bühne wird für Shirts, Schals, Socken, Tassen, Turnbeutel oder für einen "Die drei ??? Sound Generator" geworben. So mancher im generationenübergreifenden Publikum hier in der Halle trägt Oberbekleidung mit ???-Logo.

Andreas Fröhlich, Oliver Rohrbeck und Jens Wawrczeck (von links) leihen den drei ??? Bob, Justus und Peter ihre deutschen Stimmen, Geräuschemacher Jörg Klinkenberg untermalt live die Szenerie. © Quelle: Marco Ehrhardt

Rohrbeck, Wawrczeck und Fröhlich, der das Bühnenstück verfasst hat, werden von der Menge empfangen wie Popstars, als sie – vor dem riesigen weißen, roten und blauen Fragezeichen im Hintergrund zunächst hinter mannshohen Sichtwänden verborgen – zur Bühne gedreht werden und nach vorn kommen. Strahlen, winken in die jubelnde und applaudierende Menge. „Hallo Kiel, hallo Freunde, was für ein Empfang!“

Zügig schlüpfen sie stimmlich in ihre Rollen: der brillante Justus Jonas mit seinem gesegneten Appetit, der kräftig gebaute, aber ängstliche Peter Shaw und der eher schmächtige, dennoch mutige Bob Andrews, zuständig für „Recherche und Archiv“. Unterwegs auf Fahrrädern oder in Peters klapprigem Käfer geraten die drei ??? während des Falls, beauftragt von einem recht bedrohlich wirkenden anonymen Anrufer, in einige brenzlige Situationen und stoßen dabei auf Dinge und Figuren aus früheren Fällen.

Die drei ??? in Kiel: Brillante Leistungen aller Sprecher

Spektakulär das feurige Bühnenbild, als Justus, Peter und Bob gegen Ende in einem Metallkäfig hoch über der Bühne hängen und der böse Dr. Shaitan, herrlich hundsgemein live gelesen von Tim Grobe, den Detektiven den Garaus machen will. Der stimmlich enorm wandlungsfähige Matthias Keller schlüpft gleich in mehrere Rollen, Katrin Fröhlich – Schwester von Andreas – gibt die agile, toughe Nachwuchsjournalistin Allie Jameson. Großartig auch Michael Prelle mit seiner ideal-sonoren Erzählerstimme.

So richtig Live-Hörspiel-Atmosphäre entsteht aber nur deshalb, weil Valentin Rövenstrunck durch wuchtige Synthie-Sounds und Gruselklänge auf seinen teils selbst erdachten Instrumenten beisteuert und vor allem Geräuschemacher Jörg Klinkenberg mit allerlei Utensilien nicht nur höchst unterschiedliche Schrittarten aus den Boxen zaubert, sondern auch Türenknallen, Schlüsseldrehen, Spatenstechen oder unheimliche Kratzgeräusche mit Gabel auf Holz.