﻿Elton John in Hamburg: Der „Rocket Man“ hob ab wie eine Rakete

Hamburg. „Farewell Yellow Brick Road“, grüßt es oben am Rahmen der riesigen Projektion im Bühnenhintergrund. Unten, im Straßendreck, liegt zerbrochen ein „Goodbye“. Ein junger Elton John steigt dort durchs Loch in der Mauer, wie auf dem Cover der LP „Goodbye Yellow Brick Road“. Jedoch in ein noch viel knallig bunteres, florales Paradies. Warten aufs erste von drei Abschiedskonzerten des britischen Superstars in der ausverkauften Barclays Arena in Hamburg.

Als Elton John die unverwechselbaren Akkorde ins Piano hämmert beim Opener „Bennie & The Jets“ von eben jenem 50 Jahre alten Album, schwillt der laute Jubel noch mal stärker an. Gehüllt in einen mit schwarzen Pailletten bestickten Frack samt knallbunten Motiven drauf, dazu eine rosa getönte Glitzer-Brille, erweist sich Elton John hervorragend bei Stimme. Muss dennoch ein wenig kämpfen gegen den zunächst noch überladenen, mäßig austarierten Bandsound. „Philadelphia Freedom“ gleich hinterher, da knallt er nach der finalen Note – nicht zum letzten Mal an diesem Abend – energisch den Klavierdeckel runter.

Elton John: Erstes Konzert in Hamburg mit 17

Groß ins Erzählen kommt Elton John nicht. Erwähnt, dass er sein erstes Konzert in Hamburg als 17-Jähriger im Top Ten auf der Reeperbahn hatte. 1964. „Ja, so alt bin ich.“ Erinnert sich vorm „Border Song“, wie aufgeregt sie gewesen seien, als Aretha Franklin den 1970 gecovert habe, widmet das Lied der „Queen of Soul“ und preist es hernach: „What a song!“ Immer wieder reißt es ihn nach den Stücken von der Klavierbank, dann zeigt er in die Menge und winkt, lächelt breit, klemmt anstachelnd die Hand hinter die Ohrmuschel oder wedelt mit den Armen noch mehr Beifall heraus, während er – nach der OP ein wenig hüftsteif – die Bühne entlangwandert.

Es ist ein fulminanter 150-minütiger Gig. Weder Elton John ist das Alter anzumerken noch seiner hervorragenden Band. Ungewöhnlich mit drei Schlagwerkern besetzt, sorgen die alten Karrieregefährten Nigel Olsson (74), Ray Cooper (80) und John Mahon (67) für mächtig Druck auf Fellen und Becken. Bandleader Davey Johnstone (71) steuert ein paar vorzügliche Gitarrensoli bei, Kim Bullard (67) unterlegt alles mit flächigen Keyboard-Sounds, und der äußerlich unauffällige, aber feinnervige Bassist Matt Bissonette ist mit 57 das Küken der Band. Ehrensache, dass Sir Elton seine agilen Musiker mitten im Set ausgiebig vorstellt.

Himmelstürmender „Rocket Man“ bei Elton Johns Konzert in Hamburg

Der Höhepunkt des Konzerts ist die gut zehnminütige Live-Version von „Rocket Man“, angekündigt durch einen Countdown und dröhnenden Raketenstart. Auf der Videowall vergehen während des hymnischen Songs Sterne wie ein Feuerwerk. Elton John zaubert in einer ruhigen Passage ein langes, perlendes Solo aus den Tasten, sensibel begleitet von seiner Band. Dann nehmen sie Fahrt auf, purzeln in einen knalligen, rock’n’rolligen Boogie, begeisterte Pfiffe im Publikum. Und minutenlanger Beifall nach dem Schlussakkord.

„I Guess That’s Why They Call It The Blues“, „Candle In The Wind“, „I’m Still Standing“, „Sad Songs (Say So Much)“, „Sorry Seems To Be The Hardest Word“, „Don’t Let The Sun Go Down On Me“, „Crocodile Rock“ – die Setlist ist gespickt mit Klassikern. Plus in der Zugabe, die Elton John im pinkfarbenen Morgenmantel zelebriert, „Your Song“, „Goodbye Yellow Brick Road“ und „Cold Heart“ von 1983, das Elton John aber im Halb-Playback in der discoiden Pnau-Remix-Version von 2021 vorträgt – die Menge singt laut mit und Dua Lipa ihren Part oben auf dem riesigen Videoscreen.

Elton John in Hamburg: Konfettiregen und Kostümwechsel

Konfettiregen zu „Saturday Night’s Alright For Fighting“, ein grelles Video zu „The Bitch Is Back“, ein Kostümwechsel zu altrosa glänzendem Anzug mit allerlei Bling-Bling vor dem pompösen „Funeral For A Friend/Love Lies Bleeding“, mit langem Gewitter-Intro und massig Bodennebel auf der Bühne. Auch Szenen aus Elton Johns Karriere während der Songs, Ausschnitte aus Dexter Fletchers Biopic „Rocket Man“ von 2019 mit dem grandiosen Taron Egerton als Elton John. Dem Publikum wurde permanent auch optisch allerhand geboten.

Nach dem letzten Song streift Elton John den Morgenmantel ab, darunter – ein paar Nummern größer als einst auf dem Cover von „Goodbye Yellow Brick Road“ – eine Jacke mit Elton-John-Schriftzug auf dem Rücken. Per Mini-Lift fährt der Superstar umjubelt eine Rampe rauf, steigt durch ein Loch in der Kulisse, taucht auf der Videowall wieder auf und beschreitet dort den Weg in eine knallbunte, blühende Zukunft.