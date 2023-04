﻿Erik Cohen in Kiel: Darum war sein Konzert ein echtes Heimspiel

Kiel. Erik Cohens markante, unverwechselbare Reibeisenstimme sticht durch den treibend-verzerrten Sound des Openers „Millionenstadt“ hervor, dessen Inhalt den wohl wichtigsten Aspekt und Gedanken seiner Musik in den Mittelpunkt stellt: Freiheit. Der ehemalige Sänger der Kieler Hardcore-Punk-Formation Smoke Blow liefert in der mit 550 Gästen gut besuchten Pumpe vom Fleck weg Rock, der direkt ins Herz trifft und dort seine Wirkung entfaltet.

Wenn Cohen dann noch in „Schleswig-Holstein“ sehnsüchtig singt „Kein Weg zu weit nach Schleswig-Holstein“, dann sprengen Authentizitäts- und Identifikationsfaktor die Saaldecke. Die gesunde Heimatverbundenheit zum Norden der Republik zeigt sich ebenso in „Reeperbahn“ und „Fehmarn.“ Zum letzteren Stück wurde Cohen von seinen Schwiegereltern inspiriert, die einst beim legendär-chaotischen Love-and-Peace-Festival 1970 auf der Ostseeinsel nichts vom letzten Jimi Hendrix Live-Auftritt mitbekamen, stattdessen aber gehörig Regen. Cohen gibt zu: „Ich war noch nie auf Fehmarn.“ Selbst diese Tatsache tut seiner authentischen Art keinen Abbruch.

Erik Cohen: Ein Denkmal für alle Holstein Kiel Fans

Das Plädoyer „Die Welt braucht mehr Fußballlieder“ des bekennenden Holstein Kiel Fans trifft abermals Herz und Seele - und die Band bedient. In „Englische Wochen“ kritisiert Cohen die ungeheuerliche Kommerzialisierung des Fußball-Geschäfts und setzt all denen ein Denkmal, die schon immer ihren letzten Groschen ins Stadion getragen haben, für die der Stadionbesuch mitunter Familien- und Religionsersatz war und immer noch ist.

Gewohnt hohe Cohen-Rock-Qualität in der Pumpe Kiel

Der große Rest ist bleischwerer Rock in all seinen Facetten: Hard, Heavy, Alternative, Punk. Der Sound im Grundton zwar charakteristisch düster, doch setzen sich spätestens in den hymnischen Refrains die Melodien durch. Hauptsache, der nächste D-Zug in Songform rollt an, prescht nach vorn, knattert durch den Saal. Exemplarisch hierfür etwa „Lokomotive“, oder auch das Joachim Witt-Cover „Goldener Reiter“, dem der typische Cohen-Düster-Rock-Mantel umgehängt wird. Mit „Neues Blut“ beweisen Cohen und Band aber auch feines Gespür für Moll. Die Ausnahme bestätigt schließlich die Rock-Regel.

Weiter ist die Setlist mit etlichen Klassikern wie „Dirigent“, „Fährwolf“ oder „Mexikanische Lieder“ bestückt, außerdem liefern neue Stücke des fünften, aktuellen Studioalbums „True Blue“ wie „Gelsenkirchener Barock“ und „Malaria“ gewohnt hohe Cohen-Rock-Qualität. Dazu Feiern, vom Sound Durchpusten lassen oder gedanklich der Songbotschaft folgen, je nach Façon. Schon vom Sausen in den Ohren gezeichnet, entlassen Erik Cohen und Band in die verregnete Nacht mit einem Titel, der bereits vom ersten Ton an spürbar war: „Das gute Gefühl.“