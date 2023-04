Erik Cohen und mehr Konzerttipps in Kiel und der Region ab 28. April

Kiel. Umfangreiche mediale Beachtung gefunden hat das frische Album von Erik Cohen, und im Video zu seinem Song „Malaria“ spielt sein Kumpel Bela B von den Ärzten mit.

Konzert der Woche: Erik Cohen am Freitag, 28. April, in der Pumpe

Seine Deutschland-Tour startet Erik Cohen in seiner Heimatstadt Kiel – am Freitag, 28. April, um 21 Uhr in der Pumpe. An Bord hat der Rocksänger und Songschreiber seine Band und das frische Album „True Blue“, sein fünftes.

Punkige Riffs, ruppige Bässe, knochige Snare, scheppernde Hi-Hat wie in „Malaria“ oder „Gelsenkirchener Barock“ – noch stärker nach frühen 80er-Jahren als sonst klingen diesmal Cohens zehn neue Stücke. „Die 80er haben es mir im großen Stil angetan“, sagt Cohen, „das ist ja mein musikalisches Sozialisationsjahrzehnt.“

Karten: 24,90 Euro im KN-Ticketshop

Freitag, 28. April: Konzert von Child in Time im Lutterbeker

Seit 2005 hat sich die Kieler Band Child in Time einen exzellenten Ruf als versierte Deep-Purple-Coverband erworben. Fünf erfahrene Musiker spielen live die legendären Hits der weltberühmten Hard-Rock-Band – ob „Smoke On The Water“, „Hush“, „Woman From Tokyo“ oder eben „Child In Time“. Geboten werden am 28. April ab 20 Uhr im Lutterbeker „charakteristische Gesangs-Exstasen und die legendären Funkenflüge zwischen Gitarre und Orgel, Groove und Energie“.

Karten: 15 Euro (Vorverkauf im Lutterbeker, Vorbestellungen unter Tel. 04343/9440)

Sonnabend, 29. April: Konzert von Maria Zounogo im Prinz Willy

Mira Zounogos Indie-Folk Songs schaffen eine relaxte, besinnliche Atmosphäre. Saadiko akzentuiert die Lieder mit rhythmischen Einflüssen. Am 29. April spielen beide zusammen ab 20 Uhr im Prinz Willy. „Wenn etwas die Welt verändern kann, dann Musik“, lautet das Credo der Singer-Songwriterin, die mal in Kiel, mal in Frankfurt lebt.

Eintritt: 1,50 Euro (im Publikum geht der Hut rum)

Montag, 1. Mai: Konzert von Roy Bianco & die Abbrunzati Boys in der Pumpe

Bereits ausverkauft ist das Konzert von Roy Bianco & die Abbrunzati Boys am 1. Mai ab 20 Uhr in der Pumpe. Das bayerische Sextett geht die Sache eher humorvoll an, was allein schon die Tatsache beweist, dass sie ihr Debütalbum von 2020 „Greatest Hits“ getauft haben. Auch die Bandvita strotzt vor Erfindungsreichtum. Schon der Nachfolger „Mille Grazie“ schubste dann im April 2022 überraschend die Red Hot Chili Peppers von der Spitze der deutschen Charts. Das Erfolgsrezept besteht darin, das Lebensgefühl des Italo-Schlagers und das Image einer Indie-Band zu vereinen.

Tickets: ausverkauft

Dienstag, 2. Mai: Konzert von Postcards in der Hansa48

Bands aus Beirut sind in Kiel beileibe nicht an der Tagesordnung. Am 2. Mai gibt in der Hansa48 eine Band aus der Hauptstadt des Libanons zu erleben. Postcards machen einen Mix aus Dream-Pop und Shoegaze, haben bislang drei Alben rausgebracht. Das jüngste von 2021 trägt den Titel „After the Fire, Before the End“. In den Songs verarbeiten Sängerin Julia Sabra, Gitarrist Marwahn Tohme und Schlagzeuger Pascal Semerdjian die Proteste auf den Straßen, die verheerende Explosion im Beiruter Hafen sowie die Elektrizitäts- und Wirtschaftskrise in dem Land. Den Support übernimmt ab 20 Uhr die Hamburger Rockband Deep Dyed.

Eintritt: 10 Euro im Vorverkauf plus Gebühren bei TixforGigs

Mittwoch, 3. Mai: Konzert von Team Scheisse in der Pumpe

Lieder wie „Karstadtdetektiv“ oder „Rein ins Loch“ werden nicht fehlen, wenn Team Scheisse am 3. Mai den – ausverkauften – Saal der Kieler Pumpe aufmischen. Die Punkrock-Band aus Bremen spielte bereits im vergangenen Jahr eine überwiegend ausverkaufte Deutschland-Tour und lieferte das Vorprogramm beim Konzert der Toten Hosen in Flensburg. Zwei Alben hat das Sextett rausgebracht, das jüngste mit dem Titel „042124192799“ kam auf Platz 15 der deutschen Charts. Das Konzert beginnt um 20 Uhr mit dem Support-Gig der Berliner Rockband 24/7 Diva Heaven.

Tickets: ausverkauft