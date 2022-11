﻿Es wird laut zum Fest! Tipps für Konzerte in Hamburg im Dezember

Der Dezember in Hamburg wird laut, was die größeren Locations betrifft. Dort stehen teils nicht nur Doppelkonzerte an wie bei Within Temptation und Evanescence, sondern auch mal eins mit gleich vier Acts an einem Abend. Und die Supports sind in manchem Fall allein schon das Eintrittsgeld wert ...

Hamburg. Ein Blick auf die Konzert-Highlights in Hamburg im Dezember, in dem es um Weihnachten herum wie stets und auch andernorts erheblich ausdünnt, was die Termine betrifft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Konzert des Monats: Nightwish, Amorphis & Turmion Kätilöt am Sonnabend, 12. Dezember, in der Barclays Arena

Bereits vor gut zwei Jahren hätte das Konzert von Nightwish in der Hamburger Barclays Arena über die Bühne gehen sollen. Dreimal wurde es seitdem verschoben, wie die ganze Tournee der finnischen Symphonic-Metal-Band – der Grund dürfte hinreichend bekannt sein. Im Koffer hat das Sextett um Keyboarder Tuomas Holopainen noch immer das zehnte Studioalbum "Human.:://:Nature" (2020). Live wollen Nightwish ihren Fans nicht nur ihre opulenten, von der Sopranistin Tarja Turunen gesungenen Metal-Songs bieten, sondern auch eine spektakuläre Show mit bombastischen Visuals und reichlich Pyrotechnik.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Klasse für sich sind bei Nightwish als Special Guest die Landsmänner von Amorphis, ebenfalls eine der erfolgreichsten finnischen Metalbands, die allein locker als Headliner fungieren könnte. (In manchen Ankündigungen sind stattdessen noch Beast in Black zu finden.) Die Industrial-Band Turmion Kätilöt, was eingedeutscht "Die Hebammen des Verderbens" bedeutet, komplettiert den metallischen Dreier-Reigen zu einem langen Metal-Abend, der daher bereits um 18.45 Uhr startet.

Karten für das Konzert von Nightwish: 74,50 Euro

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Mittwoch, 2. Dezember: Konzert von Powerwolf, Dragonforce und Warkings in der Sporthalle

Auch Powerwolf haben ihre Headliner-Europatour mit dem Titel "Wolfsnächte" um ein Jahr verschieben müssen. Das Dreierkonzert am 2. Dezember in der Sporthalle beginnt um 18.30 Uhr, da die Power-Metal-Band aus Saarbrücken auf ihrer Tour mit dem Album "Call Of The Wild" gleich zwei Support-Acts begleiten: Dragonforce und Warkings.

Tickets für das Konzert von Powerwolf: ab 60,40 Euro

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Donnerstag, 3. Dezember: Konzert von Casper in der Sporthalle

Sein fünftes Studioalbum "Alles war schön und nichts tat weh", das im Februar erschienen ist, stellt Casper am 3. Dezember ab 20 Uhr in der Sporthalle vor. Diese Zeile ist eine der markantesten in dem Roman "Slaughterhouse-Five", in dem der berühmte US-amerikanische Autor Kurt Vonnegut 1969 seine Erlebnisse als Kriegsgefangener während der Luftangriffe auf Dresden verarbeitet hat. Ein Satz, der mehrfach Eingang in die Popkultur gefunden hat und auch dem Bielefelder Rapper nicht mehr aus dem Kopf ging, seit er Vonneguts Roman in der Zeit des Lockdowns gelesen hatte.

Tickets für das Konzert von Casper: ausverkauft!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Freitag, 4. Dezember: Konzert von Schandmaul in der Fabrik

"Knüppel aus dem Sack" heißt das aktuelle Album der Mittelalter-Folk-Rock-Band Schandmaul. Klingt nicht so, aber die Texte der Songs der Formation aus der Nähe von München weisen mehr gesellschaftskritische Tiefe auf als zuvor, betonen stärker den Freiheitsaspekt. Neben den klassischen Rockinstrumenten (Gitarren, Bass und Schlagzeug) sind bei Schandmaul genretypisch auch Instrumente mittelalterlicher Musik wie Schalmei, Drehleier, Flöte, Pfeife, Dudelsack, Cister und Laute in Gebrauch – so wie beim Konzert am 4. Dezember in der Fabrik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tickets für das Konzert von Schandmaul: 51 Euro

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Montag, 7. Dezember: Konzert von Within Temptation und Evanescence in der Barclays Arena

Eigentlich kein Wunder, dass die Sporthalle nach dreimaliger Konzertverschiebung zu klein geworden ist, Within Temptation und Evanescence auf ihrer "Worlds Collide"-Tour für das Hamburger Konzert am 7. Dezember ab 20 Uhr in die Barclays Arena umgezogen sind. Schließlich handelt es sich nominell gleich um zwei Headliner. Die niederländische Symphonic-Metal-Band Within Temptation, die es 2019 mit ihrem Album "Resist" erstmals an die Spitze der deutschen Charts schaffte, und die US-amerikanische Alternative-Rock-Band haben beide eine Sängerin, scheinen aber stilistisch nicht viel gemeinsam zu haben. Doch gerade diese Kollision dürfte die Würze des Abends sein.

Karten für das Konzert von Within Temptation und Evanescence: ab 64,25 Euro

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mittwoch, 9. Dezember: Konzert von In Flames, At The Gates, Imminence und Orbit Culture in der edel-optics.de Arena

Ein langer Ritt steht auch den Gästen beim Konzert von In Flames am 9. Dezember ab 20 Uhr in der edel-optics.de Arena und drei weiteren harten Schwedenhappen bevor. In Flames gelten als die Speerspitze im Modern Metal. Die jüngsten sechs ihrer 13 Alben schafften es in die Top Ten der deutschen Charts. Das gelang ihren Landsleuten von At The Gates im vergangenen Jahr zum ersten Mal. Imminence, 2009 gegründet, machen Post-Metalcore und Orbit Culture legen einen Spagat zwischen Groove Metal und Melodic Metal hin.

Tickets für das Konzert von In Flames: 56,25 Euro

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Sonntag, 13. Dezember: Konzert von Status Quo in der Barclays Arena

Irgendwie unverwüstlich: Auch nach dem Tod von Rick Parfitt vor vier Jahren machen Status Quo um Leadsänger Francis Rossi einfach immer weiter. Jüngst haben die britischen Boogie-Rock-Kings das Doppelalbum "Quo'ing In – Best of the Noughties" rausgebracht, auf dem sie sich vor allem ihren Songs aus dem neuen Jahrtausend widmen. Aber auch alte Kracher wie "Caroline", "Paper Plane" oder "Down Down" haben sie im Studio frisch aufpoliert – und sicher auch fürs Konzert am 13. Dezember in der Barclays Arena. Auf der Weihnachtstour von Status Quo zählt ein hochkarätiger Special Guest zum Paket: Manfred Mann's Earth Band, ihrerseits weltberühmt für Songs wie "Blinded By The Lights", "For You" und "Mighty Quinn".

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Karten für das Konzert von Status Quo: ab 72,50 Euro

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Dienstag, 15. Dezember: Konzert von Airbourne in der Sporthalle

Vier der fünf Alben von Airbourne haben sich auf Anhieb in den Top Ten der deutschen Charts platzieren können. Das jüngste von 2019 trägt den Titel "Boneshaker", und auch die Fans der australischen Rockband können am Dienstag, 15. Dezember, ab 20 Uhr in der Sporthalle ihre Knochen schütteln zum brachialen Riffgewitter. Hochkarätig ist der Support-Act, die schwedische Bluesrock-Band Blues Pills mit Sängerin Elin Larrson.

Tickets für das Konzert von Airbourne: 51,15 Euro

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Donnerstag, 17. Dezember: Konzert von Erdmöbel im Knust

Auf ihrer Weihnachtstour macht die Band Erdmöbel am 17. Dezember um 21 Uhr im Hamburger Knust Station und öffnet dort einen großen Sack voller fabelhafter Songs, um ihre Zuhörerschaft zu beglücken. Alle Jahre wieder veröffentlicht die Band aus Köln traditionell auch einen Weihnachtssong. Der jüngste, "Weihnachtsdämonen", ist ein schönes Beispiel für subtilen Erdmöbel-Humor, für ihr feines Händchen für Melodien und für Markus Berges' wortverspielte Texte.

Karten für das Konzert von Erdmöbel: 28,50 Euro

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Sonntag, 20. Dezember: Konzert von Till Brönner in der Laeiszhalle

Für ein Solokonzert findet sich am 20. Dezember, um 20 Uhr in der Laeiszhalle der wohl bekannteste deutsche Jazzmusiker ein. Dort möchte Trompeter Till Brönner kurz vorm Fest Weihnachtsstimmung verbreiten mit den Songs von seinem aktuellen Album "Christmas". Brönner interpretiert hier moderne Popsongs wie George Michaels "Jesus To A Child" oder "It's Beginning To Look A Lot Like Christmas" von Michael Bublé, vor allem aber Weihnachtsklassiker, darunter "Stille Nacht", "Maria durch ein Dornwald ging" oder "O Tannenbaum".

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tickets für das Konzert von Till Brönner: ab 48,35 Euro