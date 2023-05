﻿Webber-Musical „Jesus Christ Superstar“ 2024 in Eutin

Wenn die neue Tribüne steht

Carl Maria von Webers „Freischütz“ war schon gesetzt für die Eutiner Festspiele 2024. Wenn im Schlosspark die neue Tribüne am See steht, steht auch ein populäres Musical auf dem Spielplan. Welches, gab die Geschäftsführung am Freitag bekannt.

