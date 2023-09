Eva Klesse Quartett und mehr Konzerttipps für Kiel ab 8. September

Kiel. Die Corona-Pandemie hat das neue Album des Eva Klesse Quartetts geprägt, unser Konzert der Woche.

Konzert der Woche: Eva Klesse Quartett am Freitag, 8. September, im Kulturforum

„Songs Against Loneliness“ heißt das jüngste, 2022 erschienene Album des Eva Klesse Quartetts. Ja, richtig vermutet, die 37-jährige Namensgeberin und Schlagzeugerin der Jazzband und ihre Mitmusiker thematisieren in den wortlosen Liedern die Phase der Corona-Pandemie. Das Nachdenkliche, das Innerliche, das Konzentrierte dieser Zeit. Doch haben Eva Klesse, seit Frühjahr 2018 erste deutsche Instrumentalprofessorin für Jazz an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, und ihre Mitmusiker keinesfalls ein reines Balladenalbum rausgebracht, sondern ein kompositorisch vielfarbiges.

Und „Songs“ im Titel passt durchaus zu diesen ideenreichen Kompositionen. In Kiel präsentieren Eva Klesse, Evgeny Ring (Saxofon), Philip Frischkorn (Klavier) und Marc Muellbauer (Bass) mit Gastmusiker Wolfgang Muthspiel (Gitarre) die neuen Stücke am Freitag, 8. September, ab 20 Uhr im Kieler Kulturforum.

Tickets: 18 Euro zzgl. Vvk-Gebühr, Abendkasse 20 Euro, Vorverkauf: Info-Tresen im Neuen Rathaus (Tel. 0431/901-3400) oder Welcome Center Kieler Förde (Tel. 0431/6791024)

Sonnabend, 9. September: Konzerte von Coastside Collective in der Schaubude

Das elfköpfige Coastside Collective formierte sich 2021 auf einem kleinen Festival irgendwo auf der Halbinsel Eiderstedt an der hiesigen Nordseeküste. Genregrenzen spielen für die Crew keine Rolle, „von Moshpit bis Sunset, von Hip-Hop bis Pop-Punk ist alles dabei“, kündigt das Coastside Collective für sein Konzert am 9. September ab 20 Uhr im Roten Salon der Pumpe an. Das Kollektiv versucht, die sehr unterschiedlichen Stile der Mitglieder in gemeinsame Projekte kanalisieren – um etwas fernab der Norm zu kreieren.

Tickets: 11 Euro (Tix for Gigs)

Sonntag, 10. September: „Kiel singt“ im Max Nachttheater und Konzert von Peier-Valcic-Preinfalk im Kulturforum Schwimmhalle Plön

Gleich zweimal heißt es am 10. September im Max Nachttheater „Kiel singt“ – erst um 15 Uhr, dann noch mal um 19 Uhr. Das offene Gesangs-Event „Der Norden Singt“ bringt seit zehn Jahren singbegeisterte Nordlichter zum gemeinsamen Musizieren zusammen. Begleitet von einer siebenköpfigen Band führt Chorleiter Niels Schröder durch den Abend und durch Pop- und Rocksongs von gestern und heute. Die Liedtexte werden zum Mitlesen an eine große Leinwand projiziert. Voraussetzungen gibt es keine. Die Platzwahl ist frei. Alternativ zu den Sitzplätzen gibt es wieder günstigere Stehplätze.

Tickets: 15 Euro, Infos unter www.kiel-singt.de

Ihr aktuelles gemeinsames Album „Fractal Beauty“ präsentieren die österreichischen Musiker Klaus Paier (Akkordeon) und Gerald Preinfalk (Klarinette, Bassklarinette, Sopransaxofon) sowie die Kroatin Asja Valcic am Cello am 10. September ab 20 Uhr im Kulturforum Schwimmhalle Plön. In den Stücken erzeugt das Trio ein Kaleidoskop von Klängen – dynamisch, virtuos, zerbrechlich. Das Album verbinde „Tanzhaftes, Kammerjazziges, den Geist der Improvisation mit dem des Musikantischen, mal im Balkan-Ton, mal mediterran melodiös oder balladesk, mit viel Freude am Gegensatz feiner, kleiner und überbordend fröhlicher Momente“, lobte ein Kritiker der Zeitschrift „Stereoplay“.

Tickets: 25 Euro, erm. 20 Euro im Vorverkauf in der Buchhandlung Schneider in Plön und online bei Reservix, Abendkasse 30 Euro, erm. 25 Euro

Donnerstag, 14. September: Hard On The Wind Festival in der Pumpe

Hart am Wind lebt man bekanntlich hier im Norden. „Hard On The Wind“ haben die Macher ein Indoor-Festival am 14. September in der Pumpe getauft, ein Warm-Up für die Kreuzfahrt „Full Metal Cruise X“. Im Saal treten ab 18 Uhr Wolf Barsch, Das Beben, Divide, Vladimir H., Ivory Tower und Dr. Mosh auf, im Roten Salon spielen ab 19.45 Uhr Rapid Angel, AK, Nordic Raid und Tyson.

Tickets: 17,50 bis 20 Uhr Euro über www.diepumpe.de

KN