﻿„Falschgeld“: Schauspieler Matthias Matschke erzählt vom Aufwachsen in der Provinz

Das eigene Leben in Fiktion zu verwandeln, ist derzeit im Trend. Vor allem Schauspieler und Schauspielerinnen verarbeiten so ihre Geschichten. Nach Edgar Selge und Andrea Sawatzki jetzt auch Matthias Matschke.

Berlin. Autofiktionale Romane liegen im Trend. Bücher also, in denen sich Erfindung und autobiografische Elemente mischen. Besonders Schauspieler und Schauspielerinnen scheinen aktuell ein Faible für diese literarische Gattung entwickelt zu haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach den viel beachteten Kindheitsromanen von Edgar Selge („Hast du uns endlich gefunden“) und Andrea Sawatzki („Brunnenstraße“) blickt nun Matthias Matschke auf sein Leben zurück. „Falschgeld“ ist dabei mehr als nostalgische Lebenserinnerung, der Roman bietet auch ein Porträt längst verflossener Dekaden der Bundesrepublik. Das macht, wie etwa schon bei Selge, ihren Reiz aus.

HANDOUT - 06.11.2022, ---, -: Buchcover von "Falschgeld" von Matthias Matschke, das bei Hoffmann und Campe erscheint. (zu dpa-KORR Vom Trend des schreibenden Schauspielers - Matschke, Brandner und Co.) Foto: -/Hoffmann und Campe/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über das Buch und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ © Quelle: Hoffmann und Campe

Matschke konzentriert sich im Wesentlichen auf die 80er Jahre. Er wächst in einem geordneten Pfarrershaushalt in der südhessischen Provinz auf und die größte Katastrophe seiner relativ ereignislos dahinplätschernden Kindheit ist ein schmerzhafter Sturz von einem Apfelbaum. Der Protagonist seiner Erzählung heißt tatsächlich Matthias Matschke und dieser Name wird wie eine Beschwörung auch häufig wiederholt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Matschke gelingt ein Roman aus einem Guss

Der nicht nur aus der „heute-Show“ und „Ladykracher“ bekannte Schauspieler beschreibt eine gutbürgerliche Welt, in der Matthias zwischen Commodore 64, Bonanzarad und gelegentlichen Ausflügen zum Frankfurter Flughafen aufwächst, wo man den startenden und landenden Flugzeugen hinter einer dicken Scheibe sehnsuchtsvoll hinterherschaut.

Aber es geht bei Matschke auch um ganz fundamentale Fragen, um Gott, den Tod und die erste große Liebe. All diese Themen werden in behutsamen, eindrücklichen Szenen aneinandergereiht, sodass sich in der Gesamtheit fast ein klassischer Coming-of-Age-Roman ergibt. Dieser verdichtet sich in der sich langsam verändernden Beziehung von Sohn und Vater, der früh invalide wird und stirbt.

Nicht nur wegen dieses vorzeitigen Abschieds ist Matschkes „Falschgeld“ ein Roman mit melancholischem Sound, auch wenn es am Ende mit Blick auf die Zukunft heißt: „Morgen fahre ich nach Berlin, das ist dahinten irgendwo. Und dann mal schauen.“

Matthias Matschke: Falschgeld, Hoffmann und Campe, 256 Seiten, 24 Euro. Der Schauspieler liest am Sonntag, 13. November, 11 Uhr, im Literaturhaus in Kiel, Schwanenweg 13.

Von Sibylle Peine