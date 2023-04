﻿„Feldforschungen“ von Lena Kaapke im Eutiner Ostholstein-Museum

Eutin. In strenger Ordnung aufgereiht, stehen Tässchen mit chinesischen Schriftzeichen in einem Wandregal, eine jede repräsentiert einen eigenen Fertigungsschritt innerhalb einer chinesischen Porzellanfabrik. Woanders zeigen die Glasuren sorgfältig gruppierter Schalen aus feinem Porzellan unterschiedliche Nuance von Rot. Das Ostholstein-Museums in Eutin präsentiert „Feldforschungen“ der Kieler Keramikerin Lena Kaapke.

Die Absolventin der Muthesius Kunsthochschule, seit 2016 mit mehreren namhaften Förderpreisen ausgezeichnet – darunter der Kunstpreis des Landes Schleswig-Holstein und der Kulturpreis der Stadt Kiel – ist eine echte Tüftlerin. Mit der kunstvollen Fertigung von Gefäßen oder Objekten gibt sie sich nicht zufrieden.

Seit 2015 ist die 34-Jährige als konzeptionelle Künstlerin im Bereich der installativen Keramik tätig. Dabei beschäftigt sie sich auch mit Themen, die neben wissenschaftlichen, handwerklichen und ästhetischen Ansätzen auch einen gesellschaftspolitischen oder topografischen Zugang haben.

Die kreisrunde Bodenarbeit „Feldforschung zu Fuß“ passt in die letztgenannte Kategorie. Hier sind keramische Scherben und Gegenstände ausgelegt, die sie in einem Radius von zehn Kilometern rund um eine ehemalige Keramikfabrik im englischen Stoke-on-Trent gesammelt hat. Nach Fundorten geordnet, sind die Dinge entsprechend ihrem Suchradius auf dem Kreis ausgelegt. „Indem ich eine neue Topografie zeichne, zeige ich, was heute noch da ist“, schreibt sie. „Das „Veraltete“ spiegelt sich in der früheren Bedeutung des Ortes als Industriezentrum wider“.

In anderen Forschungsreihen geht Lena Kaapke der Technologie rund um die keramischen Gestaltungsmöglichkeiten auf den Grund. An einer Wand hängen 15 rechteckige Fliesen mit malerisch anmutender Oberfläche. Was wie ein expressiv ausgeführter Fries aussieht, ist Teil eines Projekts, das sie „Glasur-Topografie“ nennt. Darin untersucht sie das Spektrum eines einzelnen Rot-Rezepts, das sie in 15 verschiedenen Öfen gebrannt hat. Jede Fliese steht für einen anderen Ofen und damit für eine andere Brennatmosphäre.

Überhaupt ist Farbe ein zentrales Motiv in der Arbeit der gebürtigen Flensburgerin – ablesbar auch an der Fotoarbeit „54 Farben Wasser“. Aus immer gleicher Perspektive hat sie an einem Tag das Wasser der Ostsee fotografiert, das je nach Bewölkung, Strömung oder Lichteinfall andere Farbwerte zeigt. Der so entstandene Farbfächer zeigt das „gefundene“ Spektrum an Ostseefarben. Erstaunlich.

Eutin, Schloßplatz 1. bis 29. Mai. Di-So und an Feiertagen 11-17 Uhr