﻿Honey Lake Sessions: Wie Phönix aus der Asche

Honigsee. „Wenn das euer Sommer ist“, fragt Diego Javier Casanova, Sänger der argentinischen Band Rosario Smowing, in die regenbekleidete Menge vor der Bühne, die eben noch ausgelassen getanzt hat, „wie sind dann eure Winter?“ Die Antwort ist ein vielkehliges Lachen im rund 300-köpfigen Publikum. Die Stimmung ist relaxt hier im lauschigen Apfelbaumgarten am Sonnabend der dritten Honey Lake Sessions in Honigsee. Und das südamerikanische Rock-Swing-Septett trägt gerade erheblich dazu bei.

Der stilvolle Mann mit dem schillernden Namen Casanova war mal Sänger einer Punkrock-Band, was seinem exaltierten Gebaren noch immer anzumerken ist. Mit inbrünstigem Gesang, gestenreich, gelenkig, mimisch ausdrucksstark agiert er energiegeladen wie auch der Rest von Rosario Smowing. Stößt druckvoll in seine Trompete, solo oder im Verein mit den übrigen zackigen Bläsern. Gitarrist Sebastian Teglia zupft die Saiten auch schon mal mit den Zähnen wie weiland Jimi Hendrix. Ein wüster, dennoch höchst präziser Mix aus Bigband-Swing, Gypsy-Jazz, Ska und Rock. Alles steht oder tanzt, die Strohballen und Stühle sind eh pitschnass.

Honey Lake Sessions in Honigsee: Ein Flair fast wie vor dem Großbrand

Dass ein Großbrand im April eine Scheune auf dem Gehöft und damit auch die gesamte Ausstattung des Festivals darin vernichtet hat, ist kaum zu merken. Die Macher und ihre vielen Helfer haben in den wenigen Wochen Enormes geleistet, damit das Ambiente ähnlich einladend wirkt wie einst. Hinten steht eine neue Bar, es gibt an Ständen Kimchi, Falafel-Fladen oder Eis. Überall bunt zusammengewürfelte Sitzgelegenheiten aller Art, zum Löwenanteil gespendet.

Den Auftakt hatte am Sonnabend die ukrainische Folk-Jazz-Band Leléka besorgt, deren Name übersetzt Storch bedeutet, was in der Ukraine für Frühling und neues Glück steht. Sängerin Viktoria Leléka, die die Band 2016 in Berlin gegründet hat, prägt den Sound mit ihrer kristallklaren, tragfähigen Stimme. Singt auf Ukrainisch eine jazzige Version von „Die Gedanken sind frei“ und lobt zuvor: „Was für eine schöne Bedeutung!“ Bittet mittendrin als Special Guest Maksym Berezhnyuk auf die Bühne, der es schwer gehabt habe, mit ein paar seiner Hunderten von Ethno-Flöten aus der Ukraine herauszukommen. Auf denen er dann ganz wunderbar spielt. Als Zugabe bringt die ukrainische Band ein Stück mit dem Titel „Sonne im Herzen“. Bewegend. Standing Ovations.

Es regnet sich ein, während das niederländische Trio Collignon seine Gerätschaften aufbaut. Mit deren Hilfe Jori Collignon (Synthesizer), Yves Lennertz (E-Gitarre) und Gino Bombrini (Drums, Percussion) zum Finale dieses Festivaltags furios und virtuos ein derart dynamisches, druckvolles Latin-Techno-Dance-Set hinpfeffern, dass selbst die Jungs von Rosario Smowing unten im regennassen Pulk selbstvergessen mittanzen.

