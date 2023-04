﻿Filmfestival Cinemare will Meeresfilm und Meeresschutz zusammenbringen

Kiel. Die blutige Grindwaljagd auf den Färöer, die bedrohte Schönheit der Tiefsee oder ein Streifzug über die Ostsee: Umweltschutz trifft auf abenteuerlustige Surf-Helden und -Heldinnen, die Fischerei-Doku auf die bedrohten Wunder der Tiefsee.

Eine Mischung aus Filmkunst und Aktion war das Filmfest Cinemare immer schon. „Das verträgt sich auch sehr gut“, sagt Festivalleiter Till Dietsche, „wir wollen über das Filmerlebnis neben der Faszination auch auf die Bedrohung der Meere aufmerksam machen.“ In diesem Jahr mit rund 50 Filmen und 32 Veranstaltungen an fünf Tagen vom 26. bis 30. April. Mit Gästen und Filmgesprächen in nahezu allen Kinos der Stadt von Pumpe bis Metro. Auch ein Konzert und die abschließende Ocean Parade zu Land und Wasser gehören dazu.

Im Eröffnungsfilm kommen Meeresfaszination und Meeresschutz zusammen

Für die Mischung steht gleich zur Eröffnung der Film „Helden der Meere“ von York Hovest. Der National-Geographic-Fotograf, Abenteurer und Filmemacher, der 2020 im Ruderboot den Atlantik überquerte und schon 2022 bei Cinemare Einblick in seinen nun fertigen Film gab, hat dafür Meeresschützer von der Südsee bis zur Arktis rund um den Globus begleitet und befragt. „Sein Film bringt den Ansatz unseres Filmfests auf den Punkt“, sagt Till Dietsche.

Aus über 300 Filmen konnten der Festivalchef und sein Kuratorenteam wählen; und sie haben festgestellt, dass es mittlerweile deutlich mehr Langfilme gibt, die tief in die Meeresmaterie eintauchen und beim Festival meist mit einem kurzen Vorfilm laufen. So beleuchtet der englische Dokumentarfilm „Collision“, wie sich der stetig zunehmende Warenverkehr über die Meere zur Bedrohung für Meeressäuger entwickelt. Und der in Dresden geborene Filmemacher Steffen Krones spürt in „The North Drift“ per Kanu und mit eigens gebauten Bojen sehr originell der erschreckend erstaunlichen Reise des Plastikmülls von der Elbe bis zu den Lofoten nach.

Neben Umwelt- und Meeresschutz setzt der Surffilm bei Cinemare seinen eigenen Schwerpunkt. Auch weil mit dem Ocean Film Festival San Francisco und dem Surf Film Fest in Brest zwei Partnerstädte Kiels mit ausgewiesenem Faible für das Brett als Kooperationspartner mit im Boot sind. Je drei Filme bringen Ana Blanco, Festivalchefin in San Francisco, und Chloe Batissou aus Brest von den eigenen Festivals zur Deutschlandpremiere mit nach Kiel.

Cinemare erzählt von Surferinnen und der Sucht nach großen Wellen

„Big Wave Guardians“ etwa erzählt von den Rettern und Retterinnen, ohne die die Jagd auf immer größere Wellen kaum möglich wäre. Drei Riesenwellen-Surferinnen ist die Filmemacherin Annika von Schütz für ihr eindrückliches Porträt „Femme Ocean“ an die Hotspots in Portugal, Marokko und Sri Lanka gefolgt. „Havana Libre“ dagegen öffnet einen ganz anderen Aspekt des Sports und berichtet von den Widerständen, denen eine Gruppe Surfer auf Kuba trotzt. Dort, wo das Surfen seit Jahrzehnten verboten und das nötige Material kaum zu bekommen ist.

Cinemare-Festivalleiter Till Dietsche beim Ocean Film Festival in San Francisco, das gerade zu Ende gegangen ist. Mit dabei OF-Festivalchefin Ana Blanco (Mitte) und Lisa Deventer von der Ocean Film Tour. © Quelle: privat/Dietsche

In der Kurzfilmnacht am 28. April steht im Studio das kleine Format im Mittelpunkt – vom Vierminüter über die Surferin Nancy, die die 80 lang überschritten hat, über den norwegischen Animationsfilm „Pearl Diver“ und die Schatzsucher an der französischen Atlantikküste in „Garfield Seashell“ bis zum schwarzhumorigen Kurzspielfilm „Shark“, der von gefährlichen Beziehungen erzählt.

„Der Blick hat sich verändert“, sagt Till Dietsche, „die Probleme werden auch im Naturfilm mittlerweile mitgedacht.“ Auch in dem Arte-Zweiteiler „Naturwunder Ostsee“, der nicht nur deren Schönheit, sondern auch die ökologischen Kreisläufe im Blick hat.