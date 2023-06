﻿Überraschender Filmpreis für Jahrsdorf: Ein Märchen eint das Dorf

Filmpreis für eine ganze Dorfgemeinschaft: 20 Leute aus dem 230-Einwohner-Ort Jahrsdorf drehten den Märchenfilm „Die Spinnfrau“ – und gewinnen damit beim Filmfest Augsburg jetzt den Hauptpreis der Sparte Generationenfilmpreis. Wie das geht, erzählen Initiatorin Sandra Schrader und Filmemacher Claus Oppermann.

Jahrsdorf. Schwierig wurde es immer dann, wenn der Filmcrew am Drehort mal wieder Zeichen moderner Zivilisation ins Bild gerieten: Strommasten, Gullideckel, Windräder. Aber auch der Lärm vom nahegelegenen Flugplatz Hohn oder die Motorsäge im Wald passten nicht recht ins historische Ambiente des Kurzspielfilms „Die Spinnfrau“, mit dem der Kulturverein Jahrsdorf gerade beim Bundesfestival Film in Augsburg den mit 1000 Euro dotierten Hauptpreis in der Sparte Deutscher Generationenfilmpreis gewonnen hat.