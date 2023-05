﻿Finale der Abschiedstour: So war das Konzert von Fettes Brot in Kiel

Kiel. Fast ein wenig unwirklich mutet es an angesichts der Power, die Fettes Brot und ihre famose Band da auf der Bühne verströmen. Da soll die Bandgeschichte wirklich auserzählt sein, wie die Brote ihren Bandsplit begründen?

Der erste Eindruck

Die Kulisse passt genauso gut auf Kiel wie auf Hamburg, Heimathafen von Fettes Brot. Im Hintergrund eine Hafenkran-Silhouette, in der Mitte ein Kutter, oben am Bug stehen Dokter Renz, König Boris und Björn Beton und steigen ein mit „Jein“ – einer ihrer fettesten Hits. Wasserbälle werden vorn in das kabbelige Menschenmeer geworfen und fortan über die Köpfe gepritscht. Der Sound ist prima und fortissimo.

Das Publikum

Stimmung wie im Backofen. Im Laufe das Konzerts wird’s noch einige Grade heißer in der Kieler Arena. Auf den Rängen stehen sie, sobald der erste Vorhang fällt. Im Rund wird nicht nur mal mitgesungen, hier rappt so mancher jede Zeile mit. Kein Wunder, wenn die Stars seit 1992 im Geschäft sind. So reicht hier auch die Altersspanne vom späten Teen und jungen Twen über Fans mehrheitlich mittleren Alters bis zum gesetzteren Konzertgast. In Feierlaune, unterschiedlichen Grades, sind hier alle vereint.

Das Programm

Lässt keine Wünsche offen. „Emanuela“ ist ebenso vertreten wie „Bettina“, die sich noch immer bitte etwas anziehen soll. „Nordisch By Nature“ darf nicht fehlen, schon gar nicht in Kiel. „Schwule Mädchen“ natürlich auch nicht bei einem Abschiedsgig. „An Tagen wie diesen“ steht ebenso auf der Setlist wie „Der beste Rapper Deutschlands ist offensichtlich ich“, „Erdbeben“, „Rock Mic’s“, „Für immer immer“ oder „Amsterdam“. Nicht zu vergessen die schrägen, eingedeutschten Coverversionen „The Grosser“ (Steve Millers „The Joker“) und „Hamburg Calling“ („London Calling“ von The Clash).

Was in Erinnerung bleibt

Natürlich vor allem, dass dies nun das letzte Konzert der Abschiedstour von Fettes Brot war. Jetzt wird das Trio mit seiner Band nur noch final bei den ausverkauften Konzerten am 1. und 2. September auf der Hamburger Trabrennbahn zu erleben sein. Doch „Brot weint nicht“, wie Fettes Brot auch in Kiel rappten. Aber wer weiß. wie sagte doch Porky von Deichkind im Interview mit den Kieler Nachrichten Anfang des Jahres zum angekündigten Ende von Fettes Brot: „Ich geb’ den Broten fünf Jahre, dann sind sie wieder da.“

Fazit

Vielleicht sollte daher nur ein Zwischenfazit gezogen werden: ein Gig, wie er im Backbuche steht.