﻿Finale der Jazz Baltica 2023 am Sonntag: Die vielen Farben des Jazz

Timmendorfer Strand. Als der Jazzpirat Kapitän Blechbein, im bürgerlichen Leben der Trompeter Martin Berner, nach seinem Schiffbruch wieder eine Band zusammen hat, übt er mit den Besuchern des Familienkonzerts auf der Open-Air-Bühne am Sonntagvormittag im Kurpark von Timmendorfer Strand den „Jazzpiraten-Blues“ ein.

Das klappt gut, die Kinder machen mit, die zünftig kostümierte Piraten-Band swingt, und der letzte Tag des Jazz Baltica Festivals beginnt fröhlich. „Noch nie waren unsere kostenfreien Open-Air-Konzerte so gut besucht. Ich freue mich riesig über so viele neue Jazzfreunde!“, sagte Nils Landgren, künstlerischer Leiter von Jazz Baltica. 18 000 Gäste zählte die Festival-Leitung insgesamt.

Schlagzeugerin Eva Klesse bei Jazz Baltica: Rhythmus wird Melodie

Schlagzeugerin Eva Klesse tritt erstmals mit eigenem Ensemble bei Jazz Baltica auf. „Ihr seid so cool!“, ruft sie dem Publikum nach Beginn ihres mittäglichen Konzerts zu: „Man hat das Gefühl, es ist schon 22.30 Uhr, und ihr seid alle in Form. Das kann nur Jazz Baltica!“ Sie bietet aber auch einigen Anlass für Begeisterung. Melodien kann man am Schlagzeug zwar nicht spielen, aber Eva Klesse behandelt den Rhythmus so, als wäre er Melodie – mit unerschöpflichem Ideenreichtum und immer neuen Wendungen.

Die französisch-algerische Musikerin Nesrine betritt die Bühne mit einem E-Cello, das die Umrisse des klassischen Instruments als Rahmen andeutet. Das Cello benutzt sie als Klangfarbe, als Melodieinstrument und solo als Harmonieinstrument. Das ist poetisch, berührend, inspirierend.

Camille Bertaults Stimme klingt beim anschließenden Konzert auf der Main Stage lieblich, grollend, perkussiv und genauso virtuos wie das Spiel ihres Duo-Parters, Pianist David Helbock. Wie bei den improvisierten Variationen über eine der Goldberg-Variationen von Bach. Dazu kommt einiges an Elektronik mit Loops und Klangverfremdungen.

Das zweite Nachmittagskonzert endet mit der NDR Bigband unter der Leitung der englischen Musikerin Nikki Iles. Für eine Komponistin und Arrangeurin ihres Niveaus muss diese Zusammenarbeit eine Wonne sein. Exquisite harmonische Gebilde im perfekten Bläsersatz.

Aber ein wenig ist gerade die Perfektion das Problem. Zum Improvisieren treten Musiker nach vorn wie Schüler an die Tafel, liefern dann großartige Soli ab. Diese Praxis liegt in der Natur einer Bigband, aber es ist eben weniger aufregend als das Spontane, das kleinere Ensembles prägt. Eines ist sicher: Der Jazz fährt mit Schwung über die Weltmeere der Musik, und Kapitän Blechbein muss keine Flaute fürchten.

