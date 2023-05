﻿„Fisch för Veer“ bei der Niederdeutschen Bühne Kiel: Giftige Geschichte

Kiel . Schwer bepackt mit Reisetaschen und Koffern stolpert er auf die Bühne, gefolgt von zwei ältlichen Damen, die die Not des röchelnd um Atem ringenden Diener völlig ignorieren. Bald stößt die dritte Schwester hinzu und komplettiert das personelle Quartett der Kriminalkomödie „Fisch för Veer“.

Susanne Wieger hat das Stück (niederdeutsch von Ulf-Thomas Lesle) für die Niederdeutsche Bühne Kiel inszeniert – das 1970 uraufgeführte Original von Wolfgang Kohlhaas und Rita Zimmer-Gawrikow zählt zu den erfolgreichsten Boulevardstücken seiner Art. Und auch in Kiel hatte das Publikum am Premierenwochenende seinen Spaß.

Theater am Wilhelmplatz: Diener Hannes hat die Faxen dicke

Ort der Handlung ist ein Sommerhaus irgendwo auf dem Land. Zwischen Salon und Schlafgemächern, ausgestattet mit gemütlich-altmodischem Mobiliar (Bühne: Rainer Kühn), entwickelt sich eine im wahrsten Sinne des Wortes giftige Geschichte um das liebe Geld.

Diener Hannes hat die Faxen dicke. Nach 30 Jahren, in denen er den drei Brauereibesitzerinnen in jeder Hinsicht zu Diensten war, will er seine Freiheit zurück und sein Alter genießen. Dazu braucht er allerdings das Erbteil, das ihm jede der Schwestern, ahnungslos von der innerfamiliären Konkurrenz, in schwacher Stunde versprochen hatte.

„Fisch för Veer“: Drei Schwestern kleben am Geld

Die Kostüme von Anita Gaffke-Bauduin und Cornelia Tappe deuten die zeitliche Verortung an. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts ist die soziale Kluft zwischen Herrschaft und Dienern so groß, dass eine finanzielle Unabhängigkeit Letzterer im Alter nahezu unmöglich ist. Ingo Büchmann rüstet den in die Jahre gekommenen Hannes mit dem Mut der Verzweiflung aus. Da zucken die Hände schon mal in Richtung eines Frauenhalses, wenn er merkt, dass alles Schmeicheln und Drohen ihm nicht weiterhilft. Alle drei Schwestern kleben am Geld, schließlich sind sie ja noch nicht tot.

An diesem Zustand wird sich einiges ändern – was genau, sei hier nicht verraten. Bis es soweit ist, schenken die Schwestern dem armen Hannes reichlich ein. Jede von ihnen ist ein echtes Original: Immun gegen jedwede romantische Regung ist die geschäftstüchtige Charlotte (Britta Kabus). Cäcilie (Silke Broxtermann) mästet sich mit Süßigkeiten und sieht sich noch immer als heiße Versuchung, die reizende Clementine (Karen Ehlers) will Hannes am liebsten für sich allein. Da passt nicht viel zusammen. Und irgendwann gibt es Fisch...

Nächste Aufführungen am Sonnabend, 13. 5., und Sonntag, 14.5., um 18 Uhr. www.niederdeutschebuehnekiel.de