﻿Wie die Theaterszene in Schleswig-Holstein auf die Flatrate am Theater Hagen reagiert

Bis Ende Dezember können am Theater Hagen Besucher mit einem neuartigen 9-Euro-Monatsticket alle Restplätze kostenlos buchen. In Lübeck kommen zumindest Studierende der dortigen Hochschulen in einen vergleichbaren Genuss. Welche Erfahrungen werden mit diesen kühnen Modellversuchen gemacht?

Kiel. Helle Aufregung in der bundesweiten Theaterszene. Das Theater Hagen bricht mit althergebrachten Gepflogenheiten und bietet angesichts des nach Corona zögerlich zugreifenden Publikums eine Art Theater-Flatrate an. Mit einem 9-Euro-„Monatsticket“ (wie im Sommer bei der Deutschen Bahn), kann man sich noch im November und Dezember auf frei gebliebenen Plätzen fast alle Vorstellungen ansehen. Ausgenommen sind nur Gastspiele und Weihnachtsabende.

Wie Kiel hat das mittelgroße Theater (778 Plätze) in der südwestfälischen Großstadt, die immerhin 188.000 Bewohner hat und nahe Dortmund, Essen und Wuppertal am bevölkerungsreichen Ruhrpott liegt, fünf Sparten. Das Monatsticket gilt für alle ihre Angebote gleichermaßen.

Flatrate durch 9-Euro-Monatsticket fatal für die freie Theater- und Konzertszene

Nachvollziehbarer Protest kommt vor allem aus der freien Szene, die durch Dumpingpreise an einem hoch subventionierten Haus endgültig keine Chance mehr hat, damit konkurrieren zu können. Glaubt man einer Recherche der Wochenzeitung „Die Zeit“, sehen die Abonnenten, die mehr für ihre Plätze bezahlt haben, die Resterampe entspannt. Hauptsache, das Theater ist wieder voll(er). Die Deutsche Oper am Rhein in Düsseldorf versucht etwas mit der Aktion „Zahl, soviel Du willst!“: Für ausgewählte Vorstellungen gilt dann nur ein Mindestgebot von 10 Euro pro Platz.

An deutschsprachigen Bühnen, sagt die Statistik, ist die Auslastung zuletzt von 80 auf 60 Prozent gefallen. Und wer durch das 9-Euro-Ticket zurückgelockt wird oder sich erstmals Bühnenzauber leisten will, denkt vielleicht 2023 eher über weitere Besuche nach. Wenn nur eine von zehn Besucherinnen mit dem aktuellen Sonderangebot Monatsticket ein reguläres Abo lösen würde, habe es sich für sein Theater gelohnt, zitiert die „Zeit“ dem Hagener Theaterchef Francis Hüsers, vorher Dramaturg an der Staatsoper Hamburg.

Durchaus umstritten: Das Theater Hagen bietet eine Art Theater-Flatrate an. © Quelle: Boris Golz Fotografenmeister

Claudia Schmitz, Geschäftsführende Direktorin des Deutschen Bühnenvereins, reagiert bedächtig: „Die Strategie, nicht verkaufte Plätze kurz vor Beginn einer Vorstellung über besondere Angebote noch Menschen anzubieten, die sich auf den herkömmlichen Vertriebswegen nicht bedienen, oder sich die reguläre Theaterkarte nicht leisten können, ist nachvollziehbar und auch vorher schon umgesetzt worden. Nun müssen weitere strategische Schritte folgen, um das Publikum nachhaltig wieder- oder neu zu gewinnen.“ Das könne aber nur unter der Prämisse gelingen, dass die Rechtsträger und Rechtsrägerinnen sich zu ihrer Verantwortung bekennen, denn: „Kultur ist kein Ornament, sie ist das Fundament, auf dem unsere Gesellschaft steht, und auf das sie baut.“

Theater Kiel setzt lieber auf differenzierte Angebote und flexible Abonnements

An Letzterem ist das Leitungsteam am Theater Kiel mit Intendant Daniel Karasek, Generalmusikdirektor Benjamin Reiners und dem Kaufmännischen Direktor Roland Schneider nahe dran, wenn es das Hagener Modell eher kritisch betrachtet: „Theater haben gerade in Krisenzeiten eine besondere gesellschaftliche Relevanz. Diese erhält das Theater nicht durch Sparpreise, sondern durch Inhalte. Ein 9-Euro-Einheitspauschalticket ist für uns nicht vorstellbar – es spiegelt nicht den Wert einer Theatervorstellung wider. Wir setzen auf differenzierte Preisangebote und flexible Abonnements“.

Caspar Sawade hat ab der Spielzeit 2020/21 die Funktion des Geschäftsführenden Theaterdirektors des Theaters Lübeck übernommen. © Quelle: Lutz Roeßler

Caspar Sawade, Geschäftsführender Direktor am Theater Lübeck, zeigt sich offener, was solche Testballons angeht. Zumal er gerade selber einen gestartet hat: Im Schulterschluss mit den Hochschulen in der Hansestadt läuft ein umlagefinanzierter Modellversuch, allen Studierenden noch bis Ende Dezember freien Eintritt zu den Theaterproduktionen zu gewähren.

„Das läuft brutal gut“, schwärmt der Herr der Zahlen in der Beckergrube. Zusammen mit den bislang 1600 Modell-Bestellungen bewege sich das Haus jetzt schon darauf zu, die Vor-Corona-Auslastung der Saison 2019/20 zu erreichen. Eine Fortsetzung mag er sich gerne vorstellen.

Im Moment sei die Situation dafür noch günstig, weil die Theater unter anderem durch Kurzarbeit in der Pandemiephase Rücklagen bilden konnten. „Allerdings kommen die Probleme nach meiner Einschätzung dann 2024“, so Sawade. Dann hofft er auf eine „beständige Verankerung des Theaters in der Stadt“ und klugen politischen Rückhalt. „Es bleibt eine große Kunst, zu ermöglichen, dass jeder ins Theater gehen kann.“