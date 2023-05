﻿Fosso auf Gottorf: Foto-Ikonen eines afrikanischen Verwandlungskünstlers

Schleswig. „Wenn ich arbeite, ist es immer eine Performance, für deren Durchführung ich mich entscheide. Ich verbinde meinen Körper mit dieser Figur, weil ich ihre Geschichte verstehen und übersetzen will“, sagt Samuel Fosso. Der in London gerade mit dem hoch dotierten „Deutsche Börse Photography Foundation Prize“ geehrte Fotokünstler steht vom 26. Mai bis zum 29. Oktober im Erdgeschoss von Schloss Gottorf in jeder Hinsicht im Mittelpunkt einer geradezu magischen Ausstellung.

Auf allen Fotos ist Fosso nämlich selbst und allein zu sehen, geschaffen seit 1975 mit Selbstauslöser und zehn Sekunden Zeit bis zur Pose, inzwischen per Remote-Auslöser. Das Künstler-Ich ist keineswegs immer sofort zu erkennen, denn die Kuratorin der Ausstellung Uta Kuhl begeistert sich zu Recht für seine Fähigkeit „in einen anderen hineinzuschlüpfen“ – als Hommage, als politische Botschaft, als Gegenstand eines Themas oder alles gleichzeitig.

Fotos von Fosso auf Schloss Gottorf: Museum für Kunst und Kulturgeschichte präsentiert afrikanischen Künstler

Fosso erklärt, er porträtiere afrikanische Menschen vor allem im globalen Kontext der Sklaverei. Da sie Opfer gebracht und er von der panafrikanischen Bewegung profitiert hätte, bringe er sie im Museum wieder in Erinnerung. So wie die Ikonen der Befreiungs- und Bürgerrechtsbewegung, der in „African Spirits“ von 2008 vierzehn Porträts à la Martin Luther King, Miles Davis, Nelson Mandela oder Muhammad Ali (als heiliger Sebastian) gewidmet sind.

Der Fotograf ist früh zur Kamera gekommen, weil er erklärtermaßen als Kind nicht – wie in Nigeria eigentlich üblich – von Verwandten fotografiert worden war, da er mit Lähmungen nicht fotogen erschien. Dieses traumatische Eigenbild-Defizit, die Heilung durch den schamanisch begabten Großvater, Flucht vor dem Krieg und dem Nachweis über Fotoserien für die besorgte Großmutter, dass es ihm gut ging, führte schon mit 13 Jahren zum Betreiben eines eigenen Fotostudios.

Samuel Fosso in Schleswig: Pariser Durchbruch als Fotokünstler im Jahr 1997

1997 dann der Durchbruch: Fosso erhielt vom Pariser Kaufhaus Tati einen Auftrag, für den er sich selber mit Make-up, Kostümen, Requisiten und Kulissen als Pirat oder Geschäftsmann, Golfer oder Stammesoberhaupt, Rettungsschwimmer oder als „befreite amerikanische Frau“ der 1970er-Jahre in Szene setzte. Zu solch modischen Affekten, fotografisch schillernd umgesetzt, stehen beklemmende Schwarz-Weiß-Bildfolgen zur Erinnerung an einen im Nebenzimmer von Bürgerkriegsmilizen getöteten Freund in extremem Kontrast.

Emporer of Africa: Samuel Fosso mimt Mao Tse-tung

Eine ganz besonders doppelbödig künstliche kulturelle „Aneignung“ gelingt Samuel Fosso 2013 mit seiner Serie „Emporer of Africa“. Zum ersten und bisher einzigen Mal mimt er eine historische Figur, die nicht seine Hautfarbe hat: Als Mao Tse-tung kopiert er täuschend echt die Herrschaftsikonografie des chinesischen Volksführers.

Mit dem Wort „Afrika“ in chinesischen Schriftzeichen auf dessen Armbinde wird so auf das im 21. Jahrhundert stetig wachsende neokolonialistische Engagement des Reichs der Mitte auf dem schwarzen Kontinent hingewiesen.

Solch hintersinnige politische Botschaft lässt Hausherr Thorsten Sadowsky, der die Ausstellung aus seiner vorigen Wirkungsstätte in Salzburg als erstes eigenes Projekt nach Schleswig gebracht hat, in der Hängung von drei großformatigen Porträts eines schwarzen Papstes gipfeln: „Black Pope“, 2017.

Black Pope: Samuel Fosso als Prophet der Kirchengeschichte inmitten der Mittelalter-Sammlung auf Gottorf

Fosso wird in der Mittelalter-Halle zwischen Altären so zum Propheten der vermutlich kommenden Wahl eines afrikanischen Kirchenoberhauptes. „In Afrika beten die Menschen ja auch noch gerne im Gottesdienst …“, sagt er verschmitzt. Denn mit hübscher Ironie hat er unter dem Hirtenstab von Gottes farbigem Stellvertreter ausgerechnet jenen Meteoriten ins Foto eingebunden, mit dem der Künstler Maurizio Cattelan zur Jahrtausendwende künstlerisch skandalträchtig den Papst Johannes Paul II. erschlagen hatte.

