﻿Theaterprojekt Fractures in Kiel: Expeditionen im Gewächshaus

Kiel. Die erste Expedition startet bereits vor dem normalerweise dem Publikum verschlossenen Seitentor des Botanischen Gartens. Eine erwartungsfreudige Gruppe Menschen harrt dort in der Abendsonne der Dinge. Sie erwarten die freie Theatergruppe Fractures: An diesem ungewöhnlichen Ort will sie Premiere mit ihrem dritten Projekt feiern.

Dann geht es schon los, quer über den Hinterhof der Schaugewächshäuser, rein ins Foyer: Einteilung in vier Forschungsteams, ausgerüstet mit einem Rucksack und sechs Minuten Zeit, ein darin enthaltenes Rätsel zu lösen. Ein bisschen Kindergeburtstag, ein bisschen Escape-Room, dazu ein fantasievolles Setting für die folgenden Theater-Performances unter dem Titel „Expeditionen”.

Bereits das dritte Theaterprojekt von Fractures

Die Regisseurinnen Dorothee Brübach, Anne Mangelsdorf und Asita Roustai von Fractures haben für ihr neuestes Projekt – nach „Mensch sein“ von 2021 und „Geheimnisse“ von 2022 – das Thema Forschungsreise gewählt. Die Teilnehmenden dafür haben sie etwa durch Aushänge in Cafés gefunden. Keine ausgebildeten Schauspielerinnen und Schauspieler, sondern Menschen, die Lust auf diese Art von partizipativem Theater haben und ihre eigenen Erfahrungen einbringen.

Möglichst breit gestreut sollten die Hintergründe sein. Die Altersspanne der Schauspielenden reicht von Mitte 20 bis Anfang 70. In Workshops formten sich die verschiedenen Performances aus, deren Ergebnisse es nun zu sehen gibt.

Aktionen von Fractures reichen von amüsant bis irritierend

Ganz den komisch nerdigen Naturforscher gibt etwa Steffen Filz. Im nach feuchter Erde duftenden Tropenhaus verteilt er bunte Kescher an den Zuschauertrupp und fragt streng ab, was man denn so sehe und wie es sich anfühle? Vielleicht so „rau wie frisch gewaschene Wäsche in der Jugendherberge”?

Immer sechs Minuten dauert eine Performance, schon geht es weiter zur nächsten Gewächshaus-Station. Die Aktionen variieren von amüsant bis irritierend. Elisa Sievers singt in hohen Tönen und rekelt sich im Nebelwaldhaus wie eine Schlange. Nebenan im Mediterranhaus tanzt Christine Ahner kraftvoll zur mal brachialen, mal zarten Livemusik von Felix Stade (Drums) und Jonas Roustai (E-Gitarre). Ihr langer Zopf peitscht durch die Luft, während ihre Füße immer schneller auf den Boden trommeln.

Theaterprojekt Fractures: War das jetzt Performance oder Zufall?

Im Kakteenraum lauscht man der Stimme von Roland Heinicke samt seiner Lebenserfahrungen. Von Station zu Station wird auch die eigene Wahrnehmung des Publikums geschärft. War das gerade Teil der Performance oder Zufall? Witzig präsentiert sich Janosch Müller-Hillebrand als verpeilter Expeditionsausrüster, der den Zuschauertrupp nach absurden Parametern ausmisst.

Ein Highlight wartet im schwül warmen Viktoriahaus, wo Darstellerin Patricia Moresmau von einem Mischwesen aus Moskito und Waldgeist in Gestalt von Mitspielerin Laura Giza geplagt wird. Viel verdienter Applaus am Ziel der Forschungsreise.

Weitere Vorstellungen: 16. Juni, 18.30 und 20.30 Uhr (beide ausverkauft), Botanischer Garten Kiel.

