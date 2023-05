﻿Frauen um Mahler: Franz Willnauer nähert sich dem Komponisten auf besondere Weise

Theater

In Kiel hat sie in „Hello Dolly“ gsungen, in „Orpheus in der Unterwelt“ und im Sommertheater „Kabale und Liebe“. Katharina Abt, die jetzt mit „Alles Liebe, Linda“ auf die Opernbühne kommt, ist aber auch dem Fernsehpublikum nicht erst seit „Die Rosenheim-Cops“ ein Begriff. Ein Gespräch über Rollen und die Musik von Cole Porter.