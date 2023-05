﻿Neues Buch zu den vielen Liebschaften des berühmten Komponisten

Kiel. „Mit allen hat er ein Verhältnis gehabt – mit allen“, ätzte einst Gustav Mahlers berühmte Gattin Alma Maria Schindler im Dezember 1901 in ihr Tagebuch, kurz bevor sie den berühmten Wiener Hofoperndirektor, offenbar magischen Dirigenten und damals noch umstrittenen Komponisten heiratete.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Mahler-Forscher Franz Willnauer, als ehemaliger Direktor des Schleswig-Holstein Musik Festivals im deutschen Norden ein Begriff, hat nachgehakt, unzählige Briefe von und an die „Flatterseele“ Gustav gesichtet und in den Kontext der seriösen Biografieforschung eingeordnet. 59 kompakte Porträts über die „Frauen um Mahler“ (Schott-Verlag, 412 Seiten, 27,50 Euro) sind dabei in einem gleichermaßen gut in Gänze oder in Ausschnitten lesbaren Buch zusammengekommen.

Frauen um Mahler: Franz Willnauers Porträts im Schott-Verlag

Neben nahen Verwandten oder Berühmtheiten wie Cosima Wagner begegnet dem Leser so manch „typische“ Sängerinnen-Affäre eines Pultstars, die Willnauer aber stets sehr geschmackvoll serviert. Selma Kurz etwa, das „liebe Kurzchen“, berühmt nicht nur für ihren satte 27 Sekunden schillernden Triller – auch eine von ihm begeistert geschätzte Interpretin seiner „Gesellen“ und „Wunderhorn“-Lieder. „Glaube an meine Liebe, und dass sie etwas Einziges in meinem Leben ist und bleiben wird!“, schwärmt Mahler maximal emphatisch – und letztlich folgenlos.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Franz Willnauer, Österreicher des Jahrgangs 1933, erwischt man dazu in den Endkorrekturen zu seinem neuen Buchprojekt, das Mahlers Wirken an der Wiener Hofoper gewidmet sein wird. Haben die Frauen auch dessen kompositorisches Schaffen geprägt? „Wenn man bedenkt, wie intensiv Mahlers emotionale Beziehung zu etlichen Frauen – Josephine Poisl, Johanna Richter, Betty Frank, Marion von Weber, Anna von Mildenburg, Selma Kurz – gewesen ist, dann ist und bleibt es erstaunlich, wie wenig von seinen Gefühlen erkennbar oder gar nachweisbar in seine Musik eingeflossen ist“, stellt Willnauer fest.

Hatten die „Frauen um Mahler“ prägenden Einfluss auf sein musikalisches Schaffen?

Für seine Jugendliebe Josephine Poisl habe Mahler immerhin noch fünf Lieder komponiert; Marion von Weber habe ihn nicht nur zur Vollendung der nur skizzenhaft hinterlassenen Oper „Die drei Pintos“ von Carl Maria von Weber stimuliert, sondern auch zum „Inhalt“ seiner Ersten Symphonie inspiriert. „Und nur für seine Ehefrau Alma hat er eine einzige Melodie (im ersten Satz seiner Sechsten Symphonie) erfunden, mit der er sie auch ’porträtiert’“, so Franz Willnauer, „einen ’Tristan’ hat er nicht komponiert ...“

Weitere Erkenntnisse und Funde, gar bislang unbekannt gebliebene Frauen-Figuren in Mahlers Leben erwartet der Autor nun nicht mehr. „Überrascht haben mich die vorher völlig unbekannten biografischen Details zweier Sängerinnen, die Mahler für die Wiener Hofoper zu gewinnen trachtete: Paula Doenges und Hedwig Schacko, die angeblich sogar eine Tochter von Mahler bekommen hat.“

Franz Willnauer, im Jahr 1998 als Direktor des SHMF. © Quelle: Jan Köhler-Kaeß

Mit seinem Faible für die Zeitläufte um 1900 und danach hat Franz Willnauer auch seine erfolgreiche Tätigkeit zur Konsolidierung des Schleswig-Holstein Musik Festivals von 1996 bis 1998 verbunden: „Dass ich dem Land drei volle Festivaljahre die ,Wiener Schule’ verordnen und praktisch das gesamte Werk Arnold Schönbergs, Alban Bergs und Anton von Weberns aufführen und zum Erfolg führen konnte, bedeutet mir sehr viel.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Insgesamt zählten, so Willnauer, die drei Jahre seiner Tätigkeit für das SHMF zu den schönsten Erinnerungen seines Berufslebens, ungeachtet aller Schwierigkeiten, mit denen vor allem der Start seiner Intendanz verbunden gewesen sei. „Noch heute bin ich beeindruckt von der Unbeirrbarkeit, mit der Peer Steinbrück, Heide Simonis und Hermann Rauhe das Festival wieder auf die Füße gestellt haben. Und unvergesslich ist mir die Unterstützung durch die – vorwiegend – Damen des Festival-Vereins, die mir trotz ihrer starken Verbundenheit mit Justus Franz sehr bald ihr Vertrauen geschenkt haben.“