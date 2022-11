﻿Kreativer Dreiklang auf der Carlshöhe Eckernförde

Eckernförde. Sie gestalten eine „innere Bewegung“ auf ganz unterschiedlichen Weisen – mit Malerei, Radierung und Fotografie. Unter dem Titel „Passagen“ stellen die Künstlerinnen Corinna Kraus-Naujeck, Sabine Rieck und Evelyn Gesen in der Galerie CarlsArt 78 auf der Eckernförder Carlshöhe aus. Eröffnung ist am Sonntag, 6. November.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon seit drei Jahren gab es diese Idee einer gemeinsamen Ausstellung. Jetzt ist sie realisiert mit insgesamt 67 Werken. Uta Masch, die gemeinsam mit Margit Buß die Galerie CarlsArt 78 leitet, spricht von einer Präsentation der Leichtigkeit, die trotzdem in die Tiefe geht. Leicht wie Papier sind auch die Arbeiten von Corinna Kraus-Naujeck. Und Papier – in seinen unterschiedlichsten Formen – ist Basis und Gestaltungsmittel ihrer Malerei, Zeichnungen und Objekte.

Kleines Atelier auf einer Schäre

Kraus-Naujeck, die in Berlin Kunst studierte, zog später nach Schleswig-Holstein und lebt heute in Lindhöft. Das Meer und die nordischen Landschaften haben ihre Werke stark beeinflusst. Das geht so weit, dass sie sogar ein kleines Atelier auf einer schwedischen Schäre besitzt. Die Reduziertheit der Küstenlandschaften spiegelt sich in ihren monochromen Arbeiten wider, die sie mit Tusche und Pigmentstift bevorzugt in Blautönen auf Papier entstehen lässt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Evelyn Gesen arbeitet subtil mit fotografischen Unschärfen und Farbwolken. © Quelle: Christoph Rohde

Dabei zeigt sich die Künstlerin experimentierfreudig. Ob Seidenpapier, Nepalpapier, Teebeuteltüten oder Seekarten – gern probiert sie neue Untergründe aus, die alle ihre eigenen Anforderungen haben und durch Stift und Pinsel in einen neuen Kontext gesetzt werden. Sie sieht ihre Werke als eine Hommage an die Natur, verwendet auch Samen, Kräuter oder Algen, wie in den spielerischen Petrischalen, die zum Bewegen und genauen Hinschauen einladen.

Experimentelles in der Galerie Eckernförde

Einen anderen kreativen Weg geht Evelyn Gesen. Sie studierte Bildhauerei und Malerei bei Jan Koblasa und Harald Duwe in Kiel, fand den Absprung in die Abstraktion und beschäftigt sich jetzt seit mehr als zehn Jahren mit der experimentellen Fotografie. Sie übermalt Fotos, überlagert sie mit Folien und nutzt Unschärfen und Farbigkeiten bei nächtlichen Aufnahmen. So entwickelt sie eine malerische Fotografie als eigenständigen Ausdruck. Die Lichter der Nacht verschmelzen zu geheimnisvoll schimmernden Farbwolken.

Lesen Sie auch

Sabine Rieck schließlich widmet sich dem Tiefdruck. Und das in besonderer Weise. Sie zerschneidet altes Plattenmaterial, lötet es neu zusammen und ritzt darin Grafiken. Ihre Arbeiten beschreibt sie als Gedanken, Textfragmente und Erlebtes, das sie bildnerisch umsetzt. Oft sind es verschlüsselte Thematiken, die den Weg ins Innere weisen und chiffrieren. Es sind Bilder, auf die man sich einlassen muss. Den Ausstellungs-Titel „Passagen“ versteht Rieck als „ausgewählten Teil eines Ganzen“, der eine neue Bedeutung als eigener Abschnitt gewinnt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ausstellung "Passagen", Galerie CarlsArt 78 auf der Carlshöhe 78, bis 21. Dezember in Eckernförde. Eröffnung: Sonntag, 6. November, 15 Uhr, mit einer Einführung von Professor Dr. Ulrich Schneider (Landesmuseen Schloss Gottorf). Öffnungszeiten: Mi, Sa, So 14-18 Uhr, Eintritt ist frei. Künstlerinnen-Gespräche: 20. November, 4. und 18. Dezember.